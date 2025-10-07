Primarul Buzăului (PSD): Doar 25% din primăriile din România îşi asigură banii de salarii, restul stau cu mâna întinsă / Dacă măreşti cu 70-75% taxele şi impozitele de la 1 ianuarie, înseamnă că acei bani se vor duce în salarii

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a declarat, marţi, că reforma în administraţie propusă de Partidul Social Democrat este doar o cosmetizare a situaţiei şi nici măcar propunerile premierului Ilie Bolojan nu pot fi considerate reformatoare, economiile la buget putând să se facă doar dacă Guvernul se va apleca asupra reorganizării administrativ-teritoriale a României, transmite Agerpres.

Potrivit edilului, la nivelul municipiului Buzău măsurile de reducere a personalului anunţate nu vor produce schimbări, ca urmare a faptului că administraţia deja funcţionează cu un deficit de personal. Singurele disponibilizări ar putea viza poliţiştii locali contractuali, dacă va fi ridicat pragul de la 1.000 la 1.200 de agenţi la mia de locuitori.

„Nu este problema la noi, dacă am aplica şi 45% în condiţiile în care vom disponibiliza poliţiştii locali, în baza calculului privind un poliţist local la 1.200 de locuitori, fără poliţiştii locali ar trebui să mai angajăm în jur de 170 de oameni, dar nu o să angajăm. O să dăm afară poliţiştii locali contractuali, pe lege, dacă se aplică acel calcul, ar trebui să dăm afară 187 de poliţişti locali. Vizavi de reformă, la noi am făcut-o. Nu am avut organigramă de nouă ani şi am angajat oameni foarte puţini. Nu ne afectează absolut deloc, la noi nu se va aplica nimic, oricum cam 75% din primării nu vor da niciun om afară. Propunerea nu este o reformă, 12.000-13.000 de oameni ar însemna în jur de 4 oameni în fiecare UAT din România, ceea ce nu este mult. Doar 25% din primăriile din România îşi asigură banii de salarii, restul stau cu mâna întinsă, nu mai spun că sunt şi multe alte cheltuieli de funcţionare şi în condiţiile în care măreşti cu 70-75% taxele şi impozitele de la 1 ianuarie, înseamnă că acei bani nu se duc în funcţionarea mai bună a UAT-ului, se vor duce în salarii, marea majoritate din bani”, a declarat marţi, pentru Agerpres, Constantin Toma.

El este de părere că o reformă în administraţie ar trebui să înceapă cu reorganizarea administrativ-teritorială.

„Asta nu e reformă şi nici măcar cea a lui Bolojan nu era reformă. Reforma însemna cea administrativ-teritorială în care reduceai cheltuielile foarte mult. Aceea este reformă şi văd că nici nu se discută de treaba asta. Pe timpul lui Ceauşescu a fost proiectat acest sistem administrativ pentru că aveai o dezvoltare, cu CAP, IAS, SMT, magazin în fiecare sat, bibliotecă, noi am rămas cu organizarea de atunci, între timp am intrat şi în UE. Suntem singurul stat care nu a făcut nicio reformă, ba am stricat şi ce era bun în sensul în care o mulţime de comune s-au transformat în oraşe şi o mulţime de sate s-au transformat în comune, sunt multe localităţi foarte mici. Este o problemă să nu mai fii primar în condiţiile în care principala laudă a unui şef de partid la nivel de judeţ sau ţară este câţi primari ai. Cu ce ne ajută în condiţiile în care cheltuim mulţi bani? Asta este realitatea, realitatea este dură, reforma nu a început, iar ce a propus partidul nu este reformă, e doar o chestie de cosmetizare a situaţiei”, a punctat Constantin Toma.

Liderii PSD Sorin Grindeanu și Lia Olguța Vasilescu au prezentat, luni, după ședința conducerii partidului, formula cu care PSD merge în coaliție pentru reforma administrației locale.

PSD vrea ca primarii și șefii de consilii județene să decidă dacă fac concedieri sau reduc cheltuielile de salarizare cu 10%.

”Suntem de acord cu o reducere de 30% a numărului de posturi, dar nu mai mult de 20% din numărul de posturi efectiv ocupate. (…) Am solicitat ca să existe totuși o autonomie locală și să dăm posibilitatea ordonatorilor de credite – primari, șefi de consilii județene – să aibă și o a doua opțiune, respectiv reducerea cu 10% a chetuielilor de personal”, a anunțat Olguța Vasilescu.

Vicepreședintele PSD a precizat că astfel se dă posibilitatea primarilor și președinților de consilii județene „să aleagă fie disponibilizări de personal, fie reducerea cheltuielilor de salarizare”.

„Am discutat ca reducerile să se facă și în administrația publică centrală. Un procent de măcar 10% reduceri de personal. În administrația centrală de ani de zile nu s-a făcut nicio restructurare”, a spus Olguța Vasilescu.