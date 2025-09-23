Trump face o nouă gafă la o gală conservatoare şi anunţă că a pus capăt unui război între Armenia şi Cambodgia care n-a existat vreodată / Liderul de la Casa Albă a confundat săptămâna trecută Armenia cu Albania

Preşedintele american Donald Trump, care-şi doreşte Premiul Nobel pentru Pace, a făcut o gafă, lăudându-se că a pus capăt unui război între Armenia şi Cambodgia, care nu a avut loc vreodată, transmite News.ro.

Locatarul Casei Albe a făcut această gafă sâmbătă, la o gală conservatoare, dineul fondatorilor American Cornerstone Institute, un centru de reflecţie conservator înfiinţat în 2021 de către Ben Carson, un fost secretar al Locuinţelor şi Dezvoltării Urbane al actualului preşedinte.

În calitate de invitat de onoare, Trump a susţinut un lung discurs despre războaiele pe care le-a rezolvat.

El a revenit mai întâi asupra războiului de la frontieră, în iulie, soldat cu aproximativ 40 de morţi, între Cambodgia şi Thailanda.

Donald Trump s-a lăudat apoi că a pus să semneze în biroul său un acord de pace între liderii Armeniei şi Azerbaidjanului, un conflict vechi de zeci de ani.

El s-a declarat capabil să rezolve conflicte imposibil de soluţionat şi a evocat un improbabil război între Armenia şi Cambodgia care se anunţa teribil, căruia i-a pus rapid capăt.



Nu este nimic uimitor în asta, în măsura în care acest război nu a existat vreodată, Donald Trump amestecând evident cele două conflicte despre care a vorbit mai înainte.

Această gafă nu a provocat absolut nicio reacţie în sală.

Donald Trump a continuat înşirând numele ţărilor pe care susţine că le-a salvat: ”camdodgia, Armenia, Kosovo, Serbia, Israel, Iran, Egipt, etiopia” – un bilanţ bogat şi amplu fantezist, căruia i se adaugă războiul între India şi Pakistan.

Donald Trump a făcut și săptămâna trecută o gafă. În timpul unei conferinţe de presă în Marea Britanie, joi, preşedintele american s-a lăudat că a rezolvat conflictul dintre Azerbaidjan – pronunţând greşit numele ţării – şi Albania, după decenii de confruntări în Nagorno-Karabakh. După cum au relatat mai multe ziare străine, este a treia oară în câteva săptămâni când Donald Trump confundă Armenia cu Albania, notează publicația Le Figaro, citată de News.ro.

Alături de premierul britanic, cel de-al 47-lea preşedinte al Statelor Unite şi-a exprimat regretul faţă de atitudinea omologului său rus în ceea ce priveşte problema ucraineană. „Sunt foarte dezamăgit că acest conflict nu a fost rezolvat”, a declarat el în faţa jurnaliştilor.

Pentru a-şi demonstra capacitatea de a rezolva astfel de probleme, republicanul a vrut să citeze exemplul confruntărilor din Nagorno-Karabah. „Când ne gândim că am rezolvat conflictul dintre Aberbaidjan şi Albania, de exemplu, care dura de ani de zile”, a asigurat Donald Trump, fără să-şi dea seama de greşelile sale.