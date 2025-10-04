Una din instituțiile care acordă premiile Nobel îl critică pe Trump pentru că ”libertatea academică este în pericol în SUA” / Trump a declarat de mai multe ori că merită Premiul Nobel pentru Pace, dar experții sunt sceptici cu privire la șansele președintelui american

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Una dintre instituţiile care acordă premiile Nobel a avertizat că libertatea academică este ameninţată în SUA şi în alte părţi, interferenţa politică riscând să aibă efecte negative pe termen lung – în timp ce oamenii de ştiinţă se pregătesc pentru anunţarea premiilor de săptămâna viitoare, potrivit Reuters, citat de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Donald Trump a introdus sau propus o serie de măsuri în al doilea mandat al său, care, potrivit criticilor, vor împiedica educaţia şi cercetarea ştiinţifică.

Ylva Engstrom, vicepreşedinta Academiei Regale Suedeze de Ştiinţe, care acordă premiile pentru chimie, fizică şi economie, a declarat că schimbările aduse de administraţia Trump sunt imprudente.

„Cred că, atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung, acestea pot avea efecte devastatoare”, a declarat ea într-un interviu acordat Reuters. „Libertatea academică… este unul dintre pilonii sistemului democratic”.

Administraţia Trump neagă că ar îngrădi libertatea academică, afirmând că măsurile sale vor reduce risipa şi vor promova inovarea ştiinţifică în SUA.

Engstrom, care este şi membru al consiliului de administraţie al Federaţiei Europene a Academiilor de Ştiinţe şi Umaniste, nu face parte din niciuna dintre cele trei comisii care vor acorda premiile pentru chimie, fizică sau economie.

Premiile Nobel, considerate de mulţi drept cele mai prestigioase premii ştiinţifice din lume, urmează să fie anunţate de luni, începând cu premiul pentru medicină sau fiziologie luni şi terminând cu prezentarea câştigătorilor la economie o săptămână mai târziu.

Premiile au fost create de bogatul inventator suedez al dinamitei, Alfred Nobel, şi sunt acordate pentru realizări remarcabile în fizică, chimie, literatură şi pace. Ele sunt însoţite de o sumă de 11 milioane de coroane suedeze (1,2 milioane de dolari).

Trump a declarat de mai multe ori că merită Premiul Nobel pentru Pace, deşi experţii spun că şansele sale sunt foarte mici.

Preşedintele SUA a propus reducerea bugetului pentru Institutele Naţionale de Sănătate, cel mai mare finanţator mondial al cercetării biomedicale, şi doreşte desfiinţarea Departamentului Educaţiei, în încercarea de a reduce rolul guvernului federal în educaţie în favoarea unui control mai mare al statelor.

Administraţia sa a declarat, de asemenea, că va acorda prioritate acordării de subvenţii programelor care se concentrează pe „educaţia patriotică” şi a cerut şcolilor să limiteze numărul de studenţi din străinătate la 15%.

„În ceea ce priveşte cercetarea, va fi o scădere semnificativă a ceea ce pot face şi a ceea ce li se permite să facă oamenii de ştiinţă americani, a ceea ce pot publica şi a ceea ce pot obţine finanţare. Aşadar, acest lucru va avea efecte majore”, a declarat Engstrom, care este preşedintele comitetului pentru politica de cercetare al Academiei Regale Suedeze de Ştiinţe.

Casa Albă a declarat într-un răspuns trimis prin e-mail că Statele Unite sunt cel mai mare finanţator al cercetării ştiinţifice din lume.

„Reducerile ţintite ale administraţiei în ceea ce priveşte risipa, frauda şi abuzul atât în finanţarea granturilor de cercetare, cât şi în programele de vize vor consolida dominaţia americană în domeniul inovării şi ştiinţei”, a afirmat aceasta.

Trump s-a certat şi cu mai multe universităţi prestigioase – unele dintre facultăţile acestora putând fi printre câştigătorii premiului Nobel în zilele următoare – ameninţând că va reţine fondurile federale din cauza unor probleme precum protestele pro-palestiniene împotriva războiului Israelului în Gaza, diversitatea în campusuri şi politicile privind persoanele transgender.

Economistul american de origine britanică Simon Johnson, care a câştigat Premiul Nobel pentru Ştiinţe Economice în 2024 pentru studiile sale privind modul în care instituţiile afectează prosperitatea, a declarat că acţiunile lui Trump vor împiedica cu siguranţă creşterea economică.

„Aceste politici sunt absolut, fără echivoc, foarte negative, în special pentru crearea de locuri de muncă”, a declarat Johnson, profesor la MIT Sloan School of Management.

„Cred că toate activităţile de inginerie şi ştiinţifice vor fi afectate”, a spus el. „Ştiinţele vieţii sunt un sector deosebit de dinamic în acest moment, iar NIH, din motive necunoscute, este ţinta unor reduceri bugetare cu adevărat masive”.