Premiile Screen Actors Guild vor fi redenumite

Începând de anul viitor, gala anuală de decernare a premiilor care celebrează actoria în film și televiziune – și la care votează actorii din cadrul Screen Actors Guild (SAG) – va purta numele premiului propriu-zis, The Actor, potrivit organizației, transmite CNN.

„Statueta noastră iconică a fost întotdeauna numită The Actor®, iar simpla evoluție a numelui galei pentru a se alinia cu premiul în sine a fost o decizie logică”, a declarat site-ul web Actor Awards, adăugând că organizația „a dorit să ofere o recunoaștere mai clară în ceea ce privește scopul galei pentru publicul nostru național și internațional – noi onorăm actorii din film și televiziune”.

Site-ul web a mai menționat că această evoluție „a fost mult așteptată” și că, deoarece „audiența globală a spectacolului s-a extins datorită Netflix, momentul părea potrivit pentru a oficializa alinierea și a păși cu încredere în următoarea eră a spectacolului”.

Potrivit site-ului său, SAG-AFTRA „reprezintă aproximativ 160.000 de actori, prezentatori, jurnaliști de televiziune, dansatori, DJ, redactori de știri, editori de știri, prezentatori de emisiuni, păpușari, artiști de studio, cântăreți, cascadorii, artiști de dublaj și alți profesioniști din domeniul mass-media”.

Screen Actors Guild a fost fondată în 1933, iar American Federation of Radio Artists (AFRA) a fost înființată patru ani mai târziu. În 1952, Autoritatea pentru Televiziune a fuzionat cu AFRA și a devenit AFTRA.

În 2012, cele două entități s-au combinat pentru a forma SAG-AFTRA.

Gala de decernare a premiilor, denumită oficial The Actor Awards presented by SAG-AFTRA, este transmisă în direct pe Netflix și va fi difuzată live pe 1 martie 2026.

Nominalizările vor fi anunțate pe 7 ianuarie.