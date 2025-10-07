Ridley Scott: Hollywoodul se „îneacă în mediocritate”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ridley Scott, un regizor cunoscut pentru franchețea sa, a emis o evaluare dură cu privire la starea actuală a producțiilor hollywoodiene. Regizorul filmelor Gladiatorul și Blade Runner a susținut că industria „se îneacă în mediocritate”, potrivit publicației Deadline.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Scott a făcut aceste comentarii în timpul unui interviu în care a reflectat asupra carierei sale, duminică, la BFI Southbank din Londra.

„Numărul de filme realizate astăzi, la nivel global, este de milioane. Nu de mii, ci de milioane… și majoritatea sunt de rahat”, a spus el. Scott a adăugat că filmele sunt prea des „salvate” de efectele digitale, deoarece nu au „ceva grozav pe hârtie”.

Întrebat dacă are un film preferat, regizorul britanic a răspuns: „Ei bine, de fapt, în acest moment, găsesc mediocritate – ne înecăm în mediocritate. Așa că ceea ce fac – este un lucru oribil – dar am început să-mi vizionez propriile filme și, de fapt, sunt destul de bune! Și, de asemenea, nu îmbătrânesc.”

„Am vizionat Black Hawk [Down] seara trecută și m-am gândit: „Cum naiba am reușit să fac asta?” Dar cred că, ocazional, se întâmplă să apară unul bun, [și] este ca o ușurare să știi că există cineva care face un film bun.”

După ce a terminat The Dog Stars, Scott a dezvăluit puțin mai multe despre planurile sale pentru Gladiator 3. „El este în preajmă și, tehnic vorbind, este împăratul Romei, așa că am o idee despre cum ar trebui să fie”, a explicat el.

Scott nu a fost singurul care a deplâns calitatea filmelor produse în ultima perioadă. Într-o apariție la Hot Ones, Channing Tatum a spus: „Când ți se cere să faci un film sau încerci să realizezi un film, există o mulțime de posibilități confuze și, uneori, simți că ești încurajat să faci lucruri proaste pentru a fi plătit, în loc să faci ceva cu adevărat bun.”