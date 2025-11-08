Secretara de presă a lui Donald Trump acuză BBC: „Știri 100% false” și „o mașină de propagandă”

Secretara de presă a lui Donald Trump a descris BBC drept „știri 100% false” și o „mașină de propagandă”, într-un interviu virulent acordat după apariția unor acuzații de părtinire la adresa postului britanic, potrivit The Guardian.

Karoline Leavitt, o înaltă oficială de la Casa Albă în administrația Trump, a declarat că urmărirea buletinelor BBC în timpul deplasărilor în Marea Britanie îi „strică ziua”, afirmând că contribuabilii sunt „forțați să plătească pentru o mașină de propagandă de stânga”.

Comentariile lui Leavitt au venit după ce mai mulți membri ai Parlamentului britanic au spus că postul public are „întrebări serioase la care trebuie să răspundă” în legătură cu modul în care un discurs al președintelui american a fost editat într-un documentar al emisiunii BBC Panorama.

BBC ar fi „manipulat” un discurs al lui Donald Trump

Un document scurs către ziarul The Telegraph sugerează că un episod al emisiunii de actualitate „i-a indus complet în eroare” pe telespectatori prin alipirea a două părți diferite ale discursului.

Programul l-a arătat pe Trump spunând că va merge împreună cu susținătorii săi la Capitoliu, înainte de revoltele din 6 ianuarie 2021, îndemnându-i să „lupte din greu”. Totuși, a fost omisă o secțiune a discursului în care Trump îi îndemna pe oameni „să-și facă auzite vocile în mod pașnic și patriotic”.

Într-un interviu pentru The Telegraph, Leavitt a spus: „Această secvență deliberat înșelătoare, editată selectiv de BBC, este o dovadă suplimentară că ei reprezintă în totalitate știri false, 100%, care nu mai merită timpul și atenția oamenilor minunați din Regatul Unit.

„De fiecare dată când călătoresc în Regatul Unit împreună cu președintele Trump și sunt obligată să urmăresc BBC în camerele noastre de hotel, ziua mea este ruinată de propaganda lor evidentă și de minciunile despre președintele Statelor Unite și despre tot ceea ce face el pentru a face America mai bună și lumea un loc mai sigur.”

Ziarul a relatat că reportajul său se bazează pe o notă scrisă de Michael Prescott, fost consilier al comitetului BBC pentru standarde și linii directoare editoriale. Prescott a părăsit această funcție la începutul acestui an și nu a comentat asupra documentului, care, potrivit informațiilor, ar fi fost scurs de un avertizor de integritate.

A fost complet înșelător să editezi secvența în felul în care a fost difuzată de Panorama. Faptul că el (Trump) nu i-a îndemnat explicit pe susținători să meargă și să lupte la Capitol Hill a fost unul dintre motivele pentru care nu au fost formulate acuzații federale de instigare la revoltă, se arată într-un fragment publicat din notă.

Se pare că memoriul mai adăuga că Prescott, consultant în comunicare și fost jurnalist politic, și-a exprimat îngrijorarea și în privința modului în care BBC Arabic a relatat despre războiul din Gaza.

The Telegraph a relatat că Prescott a acuzat existența unor „probleme sistemice” care nu ar fi fost abordate de conducerea superioară, susținând că există „diferențe evidente” între modul în care războiul este relatat de BBC Arabic și pe site-ul principal al BBC. Una dintre problemele semnalate ar fi utilizarea repetată a unor comentatori antisemiți sau pro-Hamas.

Dosarul de 19 pagini ar mai fi criticat și modul în care BBC tratează subiectele legate de persoanele transgender, susținând că postul „a fost capturat de un mic grup de angajați care promovează viziunea organizației Stonewall” asupra identității de gen și că biroul său LGBT „refuză să abordeze orice subiect care ridică întrebări dificile”.

Se mai spune că în document se afirmă că articolele care ridică întrebări complexe legate de problematica trans sunt suprimate, fiind publicate în schimb „în mod constant materiale unilaterale care celebrează experiența trans, fără echilibru sau obiectivitate adecvate”.

Ca răspuns, BBC a declarat: „Deși nu comentăm documente scurse, atunci când BBC primește feedback, îl ia în serios și îl analizează cu atenție. Michael Prescott este un fost consilier al unui comitet al consiliului de administrație unde opinii și perspective diferite asupra conținutului nostru sunt discutate și dezbătute în mod obișnuit.”

