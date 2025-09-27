G4Media.ro
Cancelarul Merz: Germania nu mai trăiește în condiții de pace

Friedrich Merz
Sursa foto: Marcus Brandt / DPA / Profimedia

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că țara sa a încetat efectiv să mai trăiască în condiții de pace din cauza numărului crescând de atacuri hibride asupra infrastructurii și rețelelor critice, relatează pravda.com

În timpul unui discurs adresat reprezentanților mediului de afaceri la Summitul „Schwarz Ecosystem” din BerlinMerz a afirmat că nu se mai poate vorbi de pace în Germania, având în vedere numărul tot mai mare de atacuri asupra rețelelor și infrastructurii de transmisie a datelor. „Nu suntem în război, dar nici nu trăim în pace”, a spus el, citat de ziarului german Handelsblatt.

Friedrich Merz nu a învinovățit Rusia și nici nu anumit persoanele responsabile, dar a enumerat o serie de acțiuni ostile cu care s-a confruntat Germania: „Zboruri cu drone, spionaj, uciderea în Tiergarten [a unui activist cecen de către un ofițer al Direcției Principale de Informații a Rusiei] și amenințări la scară largă împotriva unor personalități publice nu numai în Germania, ci și în multe alte țări europene. Acte de sabotaj în fiecare zi. Încercări de paralizare a centrelor de procesare a datelor. Atacuri cibernetice”.

Tags:
