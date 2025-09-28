G4Media.ro
Sursa foto: porr.ro

Dronă în apropierea Aeroportului Otopeni / Mai multe avioane au ateriza pe o pistă alternativă

28 Sep

Piloții unui Airbus A330 Turkish Airlines care a aterizat la aeroportul „Henri Coandă” (Otopeni) din București au raportat controlorilor de trafic aerian prezența unei drone în vecinătatea aeroportului, anunță Boardingpass pe pagina de Facebook.

Avionul companiei aeriene turce a aterizat în siguranță pe pista 08L a aeroportului Otopeni la ora locală 14:27, însă un controlor de trafic aerian a solicitat piloților avionului British Airways care opera zborul BA886 Londra (Marea Britanie) – București să păstreze o altitudine de 2.000 picioare, să întrerupă procedura de aterizare și să zboare pe direcția pistei, precizează publicația specializată în trafic aerian.

”Ulterior, avionul companiei aeriene britanice și alte opt avioane, inclusiv unul militar, au aterizat pe pista 08R a aeroportului Otopeni, folosită preponderent pentru decolări.

După 40 de minute de la raportarea făcută de piloții companiei aeriene turce, aterizările au fost reluate pe pista 08L a celui mai aglomerat aeroport din țară”, precizează BoardingPass.

Conform informațiile obținute de BoardingPass se pare că drona se afla în afara perimetrului aeroportului (între DN1 și Buftea), nu pe vreuna dintre pistele acestuia.

