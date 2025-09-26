Acuzarea fostului director FBI arată cum strategia lui Trump a luat o întorsătură radicală / Cum intervine președintele SUA în treburile justiției – analiză CNN

După ce a testat cu regularitate gardurile de protecție ale democrației americane în cel de-al doilea mandat al său, președintele Donald Trump trece acum prin ele – într-un ritm amețitor. Departamentul de Justiție a obținut joi punerea sub acuzare a fostului director al FBI James Comey, la doar câteva zile după ce Trump l-a îndemnat să îl pună sub acuzare și l-a forțat să plece pe procurorul care s-a împotrivit punerii sub acuzare a adversarilor politici ai președintelui, se arată într-o analiză CNN.

Situația ilustrează modul în care, în ultimele câteva săptămâni, am asistat la o versiune și mai radicală a efortului deja nerușinat al lui Trump de a transforma guvernul federal și de a centraliza puterea asupra sa. Președintele a luat măsuri rapide și drastice pentru a elimina orice obstacol din cadrul guvernului, pentru a impune loialitatea, pentru a-și pedepsi dușmanii și pentru a înăbuși posibilitatea unei disensiuni publice care ar putea apărea în urma acțiunilor sale.

Trump creează în jurul său un sistem care pare din ce în ce mai lipsit de fricțiune, cu scopul final, se pare, de a-i permite să obțină tot ce își dorește. A fost o perioadă uimitoare, chiar și după standardele adesea uimitoare ale lui Trump. Poate cele mai semnificative evoluții sunt eforturile sale brusc mai evidente de a-și viza dușmanii politici – Comey fiind exemplul preeminent.

Trump a acuzat în mod regulat mulți dintre adversarii săi politici de infracțiuni și, uneori, a intervenit în chestiuni juridice în curs de desfășurare într-un mod care încalcă normele împotriva politizării sistemului de justiție. Dar acest lucru este diferit. Trump nu numai că a obținut urmărirea penală a unui dușman, dorită de mult timp, dar a și făcut-o să se întâmple. Fostul consilier al lui Trump de la Casa Albă, Ty Cobb, a declarat joi seară pentru Erin Burnett de la CNN că aceasta a fost o „zi tragică”, calificând punerea sub acuzare a lui Comey drept „clar răzbunătoare” și „urmărire selectivă”.

„Modul în care au adus-o este problematic pentru întreaga țară”, a declarat Cobb. „Acesta este fie sfârșitul statului de drept în America, fie punctul de cotitură împotriva activităților autoritare pe care le-am văzut din partea acestui președinte și a procurorului său general.” În ultima săptămână, Trump a început să preia controlul asupra campaniei sale de represalii mult dorite. El a concediat efectiv un procuror general din Virginia din cauza refuzului acestuia de a aduce acuzații împotriva procurorului general democrat din New York, Letitia James. A doua zi, Trump s-a plâns că procurorul general Pam Bondi nu se mișcă suficient de repede în astfel de cazuri. Apoi a instalat un loialist ca nou procuror general în districtul estic al Virginiei.

Iar acum Comey a fost pus sub acuzare. Trump a susținut mai devreme joi că „nu a luat această decizie” privind inculparea lui Comey. Trump și-a făcut cunoscute dorințele și a eliminat obstacolul în calea acestora; acum s-a întâmplat. Chiar în timp ce aceste știri se dezvoltau, am aflat joi că Departamentul de Justiție al lui Trump ia o altă măsură extraordinară împotriva unei persoane pe care Trump a cerut în mod explicit să o urmărească penal.

Trump a declarat la sfârșitul lunii trecute că George Soros și fiul său ar trebui să facă obiectul unor acuzații penale. În urmă cu două săptămâni, el a spus că „îl vom cerceta pe Soros”. Iar joi, The New York Times a relatat că un înalt oficial al Departamentului de Justiție a instruit mai mult de o jumătate de duzină de procurori americani din întreaga țară să elaboreze planuri de investigare a donatorului miliardar democrat. Memorandumul ar fi enumerat chiar și posibilele acuzații penale care ar putea fi folosite.

Bondi, vorbind joi în Biroul Oval, a refuzat să confirme că Soros este investigat, dar a spus că „totul este pe masă în acest moment”, în timp ce Trump nu a întârziat să spună că Soros este un „candidat probabil”.

Așadar, sunt două cazuri în care Trump a spus explicit cine vrea să fie acuzat. Și într-un caz, după ce a concediat pe cineva care a refuzat să o facă, am aflat curând că oficialii au acționat în conformitate. Dacă Trump a ordonat în mod explicit ceva nu este important – presiunea a fost explicită. Oficialii administrației din primul mandat al lui Trump au rezistat adesea impulsurilor sale. Chiar și procurorul general William Barr, care lua în mod regulat măsuri extraordinare care se aliniau agendei politice a lui Trump, a declarat la un moment dat că misivele lui Trump cu privire la cazurile în curs de desfășurare „îmi fac imposibil să-mi fac treaba”. El a sugerat că Trump a încercat să îl intimideze și a spus că nu va funcționa.

Acum funcționează. Trump stabilește public foaia de parcurs a pedepselor, iar Departamentul de Justiție o urmează. Impulsurile care au fost odată controlate sunt puse în aplicare, iar Trump face în mod eficient publicitate în acest sens. Eforturile lui Trump de a reduce disidența În paralel cu acest efort, Trump desfășoară o campanie din ce în ce mai amplă pentru a minimiza disidența. Chiar dacă a încercat din ce în ce mai mult să folosească sistemul judiciar împotriva dușmanilor săi și să își consolideze puterea, el a încercat să îi facă pe cei care l-ar critica pentru astfel de lucruri să se gândească de două ori la retorica pe care o folosesc.

Și nu este vorba doar de amenințarea extraordinară a președintelui Comisiei federale pentru comunicații, Brendan Carr, care a precedat suspendarea temporară a lui Jimmy Kimmel. Chiar dacă unii din dreapta au încercat să minimalizeze rolul lui Carr și au pretins că este vorba doar de piața liberă, Trump a dublat utilizarea guvernului federal pentru a face lucruri foarte similare. El a sugerat că posturile de televiziune care îl critică prea mult ar trebui să își piardă licențele. El a semnalat că acestea – inclusiv Kimmel – ar putea fi chiar acuzate penal pentru contribuții ilegale la campanie. „Cred că vom testa ABC în această privință”, a declarat Trump la Truth Social la începutul acestei săptămâni, când Kimmel a revenit pe post. „Să vedem cum ne descurcăm”.

Președintele și aliații săi au încercat să se folosească de asasinarea lui Charlie Kirk pentru a afirma că criticile aduse mișcărilor lui Trump ca fiind „autoritare” sau „fasciste” sunt dincolo de limită (în ciuda faptului că Trump a lansat aceleași atacuri împotriva propriilor săi adversari). Aceștia au sărit să sugereze că retorica stângii politice este de vină chiar înainte de a exista vreo dovadă cu privire la motiv în cazul Kirk și la o împușcătură ulterioară la o instalație a Serviciului de imigrare și control vamal din Texas. Trump a lansat, de asemenea, procese dubioase împotriva unor instituții media precum The Wall Street Journal și The New York Times. Iar Pentagonul său a lansat recent un efort extraordinar de a determina jurnaliștii acreditați să nu publice materiale pe care nu le autorizează.

Deși eforturile lui Trump de a controla discursul se bazează în mare măsură pe asasinarea lui Kirk, acestea merg mult mai departe. Mai multe exemple de depășire a limitelor Și acestea nu sunt singurele probleme în care se pare că frânele de mână sunt scoase. Biroul de Management și Buget al lui Trump a amenințat săptămâna aceasta cu concedierea în masă a angajaților federali în cazul în care democrații nu sunt de acord să evite un shutdown săptămâna viitoare în termenii lui Trump.

De asemenea, se pare că președintele l-a lăsat liber pe secretarul pentru sănătate și servicii umane, Robert F. Kennedy Jr. și și-a împins administrația mai mult în domenii medicale sensibile. Și nu este vorba doar de mișcările legate de vaccinuri și de evenimentul bizar din această săptămână care leagă autismul de Tylenol; este vorba, de asemenea, de noi acțiuni care sugerează că administrația ar putea limita în curând accesul la pilula de avort mifepristone pe motive de siguranță, în ciuda studiilor efectuate ani de zile care arată că este sigură și eficientă.

De asemenea, în ultimele zile, administrația a lansat un potențial remarcabil de salvare economică a Argentinei – o măsură care vizează în mod clar să ajute președintele său în dificultate, apropiat de Trump, Javier Milei. De asemenea, Trump a încercat să exercite un nivel remarcabil de control unilateral asupra armatei și asupra utilizării forței mortale. După ce a făcut eforturi extraordinare pentru a trimite trupe pe teritoriul SUA, în ultimele săptămâni a extins acest lucru pentru a lansa lovituri suspecte din punct de vedere legal asupra presupuselor ambarcațiuni de transport de droguri din apele internaționale. Practic, Trump pledează pentru capacitatea de a ucide oameni în afara unui război declarat și pe baza deciziei sale. În orice altă epocă politică, oricare dintre aceste aspecte ar fi de la sine controverse masive, chiar și potențial pentru unii conservatori.

Acestea sunt, de asemenea, genul de lucruri pe care am aflat adesea că Trump le-a propus sau a încercat să le facă în primul său mandat, dar a fost contrazis de oficialii mai orientați către establishment care îl înconjurau. Mulți dintre acei oameni au fost înlocuiți de adepții MAGA în acest al doilea mandat. Cei care ar mai putea sta în cale sunt din ce în ce mai mult dați la o parte fără ceremonii, împreună cu normele politice și constrângerile juridice pe care președinții le respectă de obicei. Și, în mod clar, au fost unse pistele pentru o schimbare și mai revoluționară a modului în care funcționează guvernul american.

Traducere realizată cu Deepl.com