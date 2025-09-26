G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

IMAGINEA ZILEI. The Economist, despre libertatea de exprimare în SUA: Donald Trump…

donald trump libertatea de exprimare poza buna
Sursa Foto: The Economist

IMAGINEA ZILEI. The Economist, despre libertatea de exprimare în SUA: Donald Trump încearcă să-și reducă la tăcere criticii. Va eșua / Dar țara ar putea totuși să piardă

Articole26 Sep 0 comentarii

The Economist publică un articol dedicat libertății de exprimare în SUA intitulat ”Donald Trump încearcă să-și reducă la tăcere criticii. Va eșua / Dar țara ar putea totuși să piardă”. Articolul este însoțit de o poză sugestivă cu Donald Trump jucând pe tot terenul atât rolul  de jurnalist și de politician în același timp, aluzie la războiul declarat al președintelui SUA cu presa critică la adresa sa, pe care încearcă să o intimideze sau chiar să o reducă la tăcere.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Iată un fragment relevant din articolul The Economist: ”Donald Trump urăște să fie ținta glumelor; așa că aghiotantul său a profitat de un pretext subțire pentru a-l scoate pe Jimmy Kimmel de la televiziunea ABC. Președintele s-a săturat să fie criticat atunci când ar trebui să fie sărbătorit; astfel că avocații săi au dat în judecată New York Times pentru 15 miliarde de dolari.

El vede totul ca pe o luptă; astfel, echipa sa dorește ca aliați bogați să cumpere controlul asupra ramurii americane a TikTok de la părintele său chinez. Aceste încăierări alarmante fac parte dintr-un război împotriva presei americane. Cu toate acestea, dl Trump nu s-a bucurat de un succes răsunător. Dl Kimmel a revenit pe post; un judecător federal a respins procesul în instanță; și cine știe cât de ascultători vor fi acești magnați multimiliardari.”

Sursa: The Economist

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Acuzarea fostului director FBI arată cum strategia lui Trump a luat o întorsătură radicală / Cum intervine președintele SUA în treburile justiției  – analiză CNN

Articole26 Sep • 255 vizualizări
0 comentarii

Reuters: De ce experții Nobel nu pariază pe Trump la Premiul pentru Pace din acest an

Articole25 Sep • 328 vizualizări
1 comentariu

Trump: „Suntem aproape de a ajunge la un acord” în Gaza

Articole25 Sep • 224 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.