IMAGINEA ZILEI. The Economist, despre libertatea de exprimare în SUA: Donald Trump încearcă să-și reducă la tăcere criticii. Va eșua / Dar țara ar putea totuși să piardă

The Economist publică un articol dedicat libertății de exprimare în SUA intitulat ”Donald Trump încearcă să-și reducă la tăcere criticii. Va eșua / Dar țara ar putea totuși să piardă”. Articolul este însoțit de o poză sugestivă cu Donald Trump jucând pe tot terenul atât rolul de jurnalist și de politician în același timp, aluzie la războiul declarat al președintelui SUA cu presa critică la adresa sa, pe care încearcă să o intimideze sau chiar să o reducă la tăcere.

Iată un fragment relevant din articolul The Economist: ”Donald Trump urăște să fie ținta glumelor; așa că aghiotantul său a profitat de un pretext subțire pentru a-l scoate pe Jimmy Kimmel de la televiziunea ABC. Președintele s-a săturat să fie criticat atunci când ar trebui să fie sărbătorit; astfel că avocații săi au dat în judecată New York Times pentru 15 miliarde de dolari.

El vede totul ca pe o luptă; astfel, echipa sa dorește ca aliați bogați să cumpere controlul asupra ramurii americane a TikTok de la părintele său chinez. Aceste încăierări alarmante fac parte dintr-un război împotriva presei americane. Cu toate acestea, dl Trump nu s-a bucurat de un succes răsunător. Dl Kimmel a revenit pe post; un judecător federal a respins procesul în instanță; și cine știe cât de ascultători vor fi acești magnați multimiliardari.”

Sursa: The Economist