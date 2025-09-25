G4Media.ro
Primarul PNL al Constanței, Vergil Chițac, derapaj în ședința Consiliului Local: „Dacă…

vergil chitac
sursa foto: Captură video

Primarul PNL al Constanței, Vergil Chițac, derapaj în ședința Consiliului Local: „Dacă vreți, mai vin o dată la dumneavoastră în emisiune și vă mai calc o dată în picioare”

Primarul Constanței, Vergil Chițac, a înregistrat un derapaj la adresa unui realizator TV, chiar în timpul ședinței Consiliului Local de joi, organizată în format fizic după ce instanța a obligat administrația locală să organizeze astfel întâlnirile.

„Dacă vreți mai vin o dată la dumneavoastră în emisiune și o vă mai calc o dată în picioare”, i-a spus Chițac realizatorului Constanța TV.

Moderatorul a întrebat apoi când va veni primarul în emisiune, iar acesta a răspuns „când vreți dumneavoastră”.

Este prima ședință a Consiliului Local Constanța, organizată în format fizic după ce instanța a decis ca acestea să nu se mai desfășoare în format online. La Constanța, ședințele Consiliului Local se desfășurau în format on-line încă din primul mandat al primarului liberal Vergil Chițac.

Acestea s-au desfășurat în acest format, inițial, în contextul pandemiei de COVID-19. Excepția a fost în decembrie 2024, atunci când au fost aleși viceprimarii Constanței, Costin Răsăuțeanu (PSD) și Ionuț Rusu (PNL), deși inițial, Consiliul Local fusese convocat de primarul Vergil Chițac tot în format on-line. Citește mai multe aici și aici.

Tags:
