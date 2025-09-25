G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Preşedintele Autorităţii Palestiniene declară la Adunarea Generală a ONU că atacurile din…

israel, palestina, stare de razboi, fasia gaza, hamas, lovituri, atacuri cu rachete, masina flacari, distrugere, soldati, militari, atac, operatiune, teroristi, terorism, hamas
Sursa foto: JACK GUEZ / AFP

Preşedintele Autorităţii Palestiniene declară la Adunarea Generală a ONU că atacurile din 7 octombrie împotriva Israelului „nu reprezintă poporul palestinian”

Articole25 Sep • 73 vizualizări 0 comentarii

Preşedintele Autorităţii Palestiniene, Mahmoud Abbas, a declarat joi, în discursul susţinut prin videoconferinţă la Adunarea Generală a ONU de la New York, că atacurile din 7 octombrie împotriva Israelului „nu au reprezentat poporul palestinian”, subliniind că Hamas nu va avea niciun rol în viitoarea guvernare palestiniană, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Respingem ceea ce a comis Hamas pe 7 octombrie”, care „nu reprezintă poporul palestinian şi nici lupta sa justă pentru libertate şi independenţă”, a declarat Abbas, care s-a adresat ONU prin videoconferinţă după ce SUA i-au respins cererea de viză.

În opinia preşedintelui palestinian, „crima împotriva umanităţii” comisă de Israel în Fâşia Gaza este „unul dintre cele mai oribile capitole” ale secolelor XX şi XXI.

„Ceea ce comite Israelul nu este o simplă agresiune, este o crimă de război şi o crimă împotriva umanităţii (…) care va fi consemnată în paginile cărţilor de istorie şi în conştiinţa umanităţii drept unul dintre cele mai oribile capitole ale tragediei umanitare a secolelor XX şi XXI”, a declarat liderul palestinian.

Mahmoud Abbas a dat totodată asigurări că palestinienii resping antisemitismul.

„Respingem confuzia dintre solidaritatea cu cauza palestiniană şi problema antisemitismului, pe care o respingem pe baza valorilor şi principiilor noastre. Respingem antisemitismul”, a mai spus Abbas.

El a declarat că este pregătit să colaboreze cu preşedintele american Donald Trump, cu Arabia Saudită, Franţa şi Naţiunile Unite pentru a implementa un plan de pace pentru Fâşia Gaza adoptat la o conferinţă din 22 septembrie, despre care a spus că ar putea deschide calea către o pace justă şi o cooperare regională mai extinsă.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

ONU îi permite preşedintelui palestinian Abbas să intervină prin videoconferinţă la Adunarea Generală, după ce Statele Unite i-au respins viza

Articole20 Sep • 254 vizualizări
0 comentarii

Întâlnire Zelenski-Trump, săptămâna viitoare la New York, în marja Adunării Generale a ONU

Articole20 Sep • 180 vizualizări
0 comentarii

EXCLUSIV Președintele Nicușor Dan nu merge la Adunarea Generală ONU de săptămâna viitoare / România va fi reprezentată de ministrul de externe/ De ce absența președintelui este notabilă 

Articole18 Sep • 27.273 vizualizări
2 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.