Promisiuni de plantare de arbori în alveole și pe spații verzi unde aceștia nu mai există. „Aproape în fiecare weekend”, anunță administratorul public al Capitalei

Administratorul public al Capitalei, Lucian Judele, a anunțat miercuri că, în această toamnă, Primăria va organiza aproape în fiecare sfârșit de săptămână acțiuni de plantare de arbori în București. Zona centrală a Bucureștiului administrată de Primăria Capitalei, precum și parcurile gestionate de ALPAB se numără printre cele mai prost întreținute spații verzi.

„Sperăm ca până în iunie 2026 să nu mai existe nici măcar o zonă unde au fost arbori și nu au fost plantați alți arbori în loc”, a declarat Judele, în cadrul unei dezbateri publice pe tema protejării spațiilor verzi, desfășurate la ARCUB. Prima acțiune de acest gen va fi cel mai probabil la Sala Polivalentă, a răspuns Judele întrebării adresate de G4Media.

Discuțiile de la dezbatere s-au purtat în jurul proiectului USR de modificare a regulamentului privind toaletarea și tăierea arborilor fără avize necesare, care prevede, în perspectivă majorarea amenzilor de până la 5.000 de lei și obligativitatea plantării în compensare a mai multor arbori.

Astfel, pe lângă amenzile cuprinse între 3.000 – 5.000 de lei, în cazul tăierilor ilegale, va exista și obligativitatea plantării în compensare de 6 – 10 arbori plantați, pentru fiecare copac tăiat.

Consilierii generali USR Dragoș Radu și Cristian Didiță au reamintit că actualele amenzi, de 25 de lei, cu plata la jumătate din termen, sunt ineficiente și că este nevoie de implicarea comunității în întreținerea spațiilor verzi. Un proiect de modificare a amenzilor în București este așteptat de mai mulți ani, iar conform surselor G4Media, proiectul USR ar putea fi introdus pe ordinea de zi a Consiliului General în luna octombrie.

Dezbaterea organizată de USR a vizat și cazuri recente de distrugere a spațiilor verzi din Capitală, inclusiv din Parcul IOR, unde cei care au distrus partea de parc deținută în proprietate privată, deși au fost amendați, sancțiunile au fost anulate de către instanță.

Judele a precizat că, dacă va fi votat proiectul de hotărâre al USR, vor fi sancționați și cei care betonează suprafețele verzi din fața blocurilor. Tot el a anunțat că dorește o colaborare mai bună între Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București (ALPAB) și societatea civilă.

Actualele norme locale pentru protecția spațiilor verzi nu au fost actualizate de peste 15 ani. Amenzile derizorii, de 50-100 lei în multe cazuri, nu descurajează tăierile ilegale.