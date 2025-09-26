Președintele Belarusului susține că ar putea furniza energie nucleară zonelor din Ucraina controlate de Rusia

Belarus propune construirea unei centrale nucleare în estul ţării, care ar putea furniza electricitate zonelor din Ucraina controlate de Rusia, a declarat vineri preşedintele Aleksandr Lukaşenko, relatează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Lukaşenko i-a prezentat ideea preşedintelui rus Vladimir Putin în cadrul unei întrevederi la Kremlin.

„Dacă se va lua o decizie, vom începe imediat construirea unei noi unităţi energetice sau a unei noi centrale dacă va exista nevoie (de electricitate) în vestul Rusiei şi în regiunile eliberate”, a spus Lukaşenko, folosind termenii prin care Moscova descrie teritoriul ucrainean cucerit de Rusia.

Oferta subliniază legăturile strânse dintre Putin şi Lukaşenko, chiar dacă preşedintele american Donald Trump urmăreşte o strategie de a-i oferi stimulente liderului belarus pentru a elibera prizonierii politici şi pentru a-şi îmbunătăţi relaţiile cu Occidentul.

Putin a răspuns că „finanţarea nu este deloc o problemă. Dacă există un consumator care va lua electricitate şi va plăti tariful necesar, nu este deloc o problemă”.

Belarus este un aliat apropiat al Moscovei care a sprijinit războiul Rusiei din Ucraina, inclusiv permiţând trupelor lui Putin să folosească teritoriul său pentru a pătrunde în Ucraina în 2022. Putin se întâlneşte cu Lukaşenko mai des decât cu oricare alt lider străin.