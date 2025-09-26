Fostul general SRI Dumitru Dumbravă a murit. El a condus direcția juridică a SRI în mandatul lui Florian Coldea. Cei doi au fost trimiși în judecată de DNA în iulie

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Fostul general SRI Dumitru Dumbravă (53 de ani) a murit vineri la Spitalul SRI, au declarat pentru G4Media surse oficiale. El a condus direcția juridică a SRI în mandatul lui Florian Coldea. El a fost trimis în judecată de DNA cu câteva săptămâni în urmă.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Generalul (r) Dumitru Dumbravă a fost șeful direcției juridice a SRI pe vremea generalului Florian Coldea, fostul șef militar al SRI. După trecerea în rezervă a lui Coldea în 2017, Dumbravă a fost secretar general al SRI, până la trecerea în rezervă în 2018.

El era acționar la firma de consultanță Wise Line Consulting SRL.

Dumitru Dumbravă și Florian Coldea au fost trimiși în judecată de DNA în luna iulie. Cei doi, alături de avocatul Doru Trăilă, sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, câte două infracțiuni de trafic de influență, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități în formă continuată (autorat sau complicitate) și spălarea banilor.

Coldea și Dumbravă au respins în trecut acuzațiile DNA și au acuzat-o pe Mihaela Iorga Moraru, procurorul de caz, de lipsă de imparțialitate și de administrare de probe în afara cadrului legal.

Dumitru Dumbravă a generat o controversă în aprilie 2015, când a vorbit despre”câmpul tactic” într-un interviu pentru juridice.ro. Dumbravă spunea atunci că SRI urmăreşte unele dosare până la soluţionarea lor definitivă, stârnind reacții adverse din partea mai multor asociații de magistrați. ”Dacă în urmă cu câţiva ani consideram că ne-am atins obiectivul odată cu sesizarea PNA, de exemplu, dacă ulterior ne retrăgeam din câmpul tactic odată cu sesizarea instanţei prin rechizitoriu, apreciind (naiv, am putea spune acum) că misiunea noastră a fost încheiată, în prezent ne menţinem interesul/atenţia până la soluţionarea definitivă a fiecărei cauze”, a declarat atunci Dumbravă.

Potrivit Mediafax, în luna noiembrie 2017, generalul Dumitru Dumbravă a fost audiat în Comisia de Control a SRI, unde a negat că s-ar fi implicat personal pentru rezolvarea unor dosare. Generalul spunea că este dispus să meargă chiar şi la detectorul de minciuni pentru a demonstra că nu i-a cerut fostei şefe DIICOT, Alina Bica, să dea o anumită soluţie într-un dosar, aşa cum se vehicula.

El a fost acuzat de Emilia Șercan în 2018 că și-a plagiat aproape integral teza de doctorat pe care a susținut-o în 2012 la Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” (ANIMV). La momentul la care devenit doctor în Ştiinţe Militare şi Informaţii, Dumitru Dumbravă era colonel și ocupa funcția de director al Direcției Juridice din SRI.

În 2021, Tribunalul București a anulat diploma de doctor al Academiei Naționale de Informații a SRI a generalului (r) Dumitru Dumbravă.