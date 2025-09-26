Ploile au adus o înflorire spectaculoasă şi rară a plantelor din deşertul Atacama, cel mai arid din lume

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Un rar covor floral a transformat radical peisajul din deşertul Atacama din Chile, cel mai arid din lume, şi a atras turişti şi oameni de ştiinţă care au venit să admire această explozia efemeră de culori, informează vineri agenţia de presă Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Atunci când plouă iarna, diferite specii native înfloresc în timpul primăverii” (din emisfera sudică – n.red.), a declarat Jorge Carabantes, directorul regional pentru zone protejate din cadrul Comisiei Naţionale pentru Silvicultură din Chile (CONAF), adăugând că în această perioadă pot înflori aproximativ 200 de specii documentate.

„Ele înfloresc pentru o perioadă scurtă de timp, apoi intră în stare de repaus şi totul revine la starea de dinaintea ploii”, a adăugat el, transmite Agerpres.

Familii de localnici şi vizitatori s-au reunit în număr mare în Parcul Naţional Llanos de Challe pentru a se plimba pe câmpurile multicolore de flori sălbatice, ţinând în mâini aparate de fotografiat.

„Este foarte frumos, e ceva ce trebuie să protejăm. Suntem încântaţi să ne aflăm aici”, a declarat turistul Ronald Lagos.

Alan Martinez, care este profesor, a declarat că a făcut această călătorie ştiind cât de rar este un astfel de fenomen: „Nu se întâmplă în fiecare an. Am vrut să trăim această experienţă în acest sezon”.

Înflorirea plantelor din deşertul Atacama, imprevizibilă şi efemeră, a devenit atât o minune a naturii, cât şi un memento al echilibrului fragil al deşertului.