Turkish Airlines va cumpăra până la 225 de avioane Boeing noi / Acordul vine după întâlnirea dintre preşedintele turc Recep Tayyip Erdoğan şi preşedintele american Donald Trump

Turkish Airlines a anunţat, vineri, un acord privind achiziţia a până la 225 de avioane Boeing, la doar o zi după întâlnirea de la Washington dintre preşedintele turc Recep Tayyip Erdoğan şi preşedintele american Donald Trump, scrie publicaţia Daily Sabah, citată de News.ro.

În prima sa vizită la Casa Albă din 2019, preşedintele Recep Tayyip Erdoğan s-a întâlnit, joi, cu preşedintele american Donald Trump, care, înainte discuţiilor, a declarat că pe lista discuţiilor va fi şi comanda de avioane Boeing.

Întâlnirea de peste două ore a stârnit speranţele Ankarei ca Washingtonul să ridice sancţiunile care, din 2020, au împiedicat-o să cumpere avioane de vânătoare americane F-35.

Vorbind cu reporterii în zborul său de întoarcere de la Washington, Erdoğan a descris atmosfera din timpul discuţiilor ca fiind ”sinceră, constructivă şi productivă”, dar a spus că ”rezolvarea tuturor problemelor într-o singură întâlnire este, desigur, imposibilă”.

Turkish Airlines intenţionează să îşi extindă acoperirea globală şi a achiziţionat recent o participaţie minoritară la compania aeriană spaniolă Air Europa, depăşindu-şi rivalii europeni Lufthansa şi Air France-KLM.

Într-o declaraţie adresată Bursei de Valori din Istanbul (BIST). vineri, compania aeriană a anunţat că a decis să achiziţioneze 75 de aeronave de tip B787-9 şi B787-10 şi a finalizat negocierile cu Boeing pentru achiziţionarea a 150 de modele 737-8/10 Max.

Este vorba de 50 de comenzi ferme şi 25 de comenzi opţionale pentru aeronavele B787-9 şi B787-10, programate pentru livrare între 2029 şi 2034.

Compania aeriană a anunţat, într-un comunicat, că modelele B787-9 şi B787-10 sunt aeronave avansate, eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil, folosite pe distanţe lungi, concepute pentru călătorii internaţionale.

De asemenea, alte negocieri sunt în curs de desfăşurare cu Rolls-Royce şi GE Aerospace pentru achiziţia de motoare, piese de schimb şi servicii de întreţinere pentru aeronavă.

Boeing a declarat că aceste comenzi vor susţine 123.000 de locuri de muncă în Statele Unite. Compania a menţionat că are birouri în Ankara şi Istanbul şi a investit 2 miliarde de dolari în dezvoltarea lanţului de aprovizionare în Turcia, creând aproape 5.000 de locuri de muncă acolo.

Turkish Airlines operează una dintre cele mai mari reţele de zboruri din lume.

Conform planului său strategic pentru perioada 2023-2033, Turkish Airlines îşi propune să îşi extindă flota la peste 800 de aeronave până în 2033. Până la sfârşitul lunii iunie, avea 485 de aeronave, conform ultimei sale prezentări.

Acordul cu Boeing vine în urma anunţului din decembrie 2023 al companiei Turkish Airlines privind o comandă de 355 de avioane de la rivalul european Airbus.