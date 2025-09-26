G4Media.ro
Rețeaua chinezească de socializare TikTok
Trump a aprobat prin ordin executiv acordul pentru ca TikTok să funcționeze în continuare în SUA / Vance a spus că afacerea este evaluată la 14 miliarde de dolari

Preşedintele american Donald Trump a semnat joi un ordin executiv prin care aprobă propunerea care permite TikTok să continue să funcţioneze în Statele Unite, într-o tranzacţie pe care vicepreşedintele JD Vance a evaluat-o la 14 miliarde de dolari, transmite CNBC, conform News.ro.

Acordul îndeplineşte cerinţele legii de securitate naţională care obligă ByteDance, compania-mamă din China, să vândă operaţiunile TikTok din SUA sau să rişte interzicerea platformei. Conform documentului, o nouă companie mixtă va administra afacerea din SUA, cu ByteDance păstrând o participaţie sub 20%.

Oracle, Silver Lake şi fondul MGX din Abu Dhabi vor fi principalii investitori, cu aproximativ 45% din acţiuni, în timp ce investitori existenţi ai ByteDance şi noi acţionari vor deţine 35%. Oracle va superviza securitatea aplicaţiei şi va continua să furnizeze servicii de cloud computing.

Trump a declarat că preşedintele chinez Xi Jinping şi-a dat acordul pentru tranzacţie, deşi Beijingul nu a confirmat oficial. „Este deţinută de americani, şi de americani foarte sofisticaţi. Va fi operată în totalitate de americani”, a spus Trump la semnare.

Printre investitorii menţionaţi se numără General Atlantic, Susquehanna şi Sequoia, iar în discuţii au fost evocaţi şi Rupert Murdoch, Lachlan Murdoch şi Michael Dell. ByteDance fusese evaluată luna trecută la 330 de miliarde de dolari, în timp ce operaţiunile TikTok din SUA erau estimate la 30–35 de miliarde de dolari.

Ordinul executiv prelungeşte termenul pentru vânzarea activelor TikTok din SUA până la 16 decembrie, suspendând aplicarea legii de securitate naţională care ar fi obligat Apple şi Google să elimine aplicaţia din magazinele lor.

