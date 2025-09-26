Peter Szijjarto: Zelenski o ia razna din cauza sentimentelor antimaghiare / Și Ministerul Apărării din Ungaria neagă incidentul cu dronele

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat vineri că drone de recunoaştere din Ungaria au intrat în spaţiul aerian ucrainean. În replică, ministrul de externe de la Budapesta, Péter Szijjártó, spune că preşedintele ucrainean devine obsedat de sentimentele antimaghiare, relatează agenţia MTI, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Răspunzând la declaraţiile preşedintelui ucrainean, ministrul afacerilor externe şi comerţului din Ungaria a postat un mesaj sarcastic pe pagina sa de Facebook: „Preşedintele Volodimir Zelenski o ia razna din cauza sentimentelor anti-maghiare. Acum vede chiar şi fantome”.

Zelenski a afirmat într-o postare pe reţelele sociale că drone de recunoaştere maghiare au pătruns în Ucraina, spunând că i-a fost raportat acest lucru de către comandantul suprem al armatei ucrainene în timpul unei întâlniri de lucru.

„Forţele ucrainene au înregistrat încălcări ale spaţiului aerian de către drone de recunoaştere, care sunt probabil de origine maghiară. Conform evaluărilor preliminare, aceste drone probabil că supravegheau potenţialul industrial al regiunii de frontieră a Ucrainei. Am dat instrucţiuni să se verifice toate informaţiile disponibile şi să se pregătească un raport urgent cu privire la toate incidentele înregistrate”, a declarat Zelenski într-o postare pe X.

Preşedintele ucrainean nu a dezvăluit alte detalii despre incident, inclusiv când au fost detectate dronele în cauză sau ce tip şi număr de dispozitive au fost implicate.

Cu toate acestea, momentul postării nu este probabil o coincidenţă: cu doar câteva ore în urmă, ministrul ucrainean de externe anunţase expulzarea a trei ofiţeri maghiari din Ucraina, pe care a explicat-o ca fiind o reacţie la o măsură similară luată de Budapesta la sfârşitul lunii august.

Ca răspuns la această măsură, Péter Szijjárto a acuzat că statul ucrainean urmăreşte de zece ani o politică anti-maghiară, în timp ce se aşteaptă ca Ungaria să sprijine aderarea Ucrainei la UE.

Ministerul Apărării a răspuns, de asemenea, afirmând că nicio dronă militară maghiară nu a zburat în Ucraina şi că nu a primit nicio notificare în acest sens din partea ucraineană.

„Afirmaţia preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski potrivit căreia drone militare maghiare se aflau pe teritoriul ucrainean nu este adevărată. Forţele armate maghiare nu au operat zboruri cu drone la frontiera maghiaro-ucraineană şi nici nu au primit instrucţiuni în acest sens. Nu am primit nicio informaţie despre un astfel de incident din partea ucraineană, deşi suntem în contact permanent cu aceasta”, a declarat Ministerul Apărării din Ungaria.

Oficialii au adăugat că Ungaria a întărit deja protecţia spaţiului său aerian estic cu câteva luni în urmă şi că în prezent se desfăşoară exerciţii militare în regiune, dar că ucrainenii sunt informaţi în permanenţă cu privire la acest lucru.

„Exerciţiul de apărare naţională Adaptive Hussars 2025 va continua în Ungaria până la jumătatea lunii octombrie, în cadrul NATO. Nu numai aliaţii noştri din NATO, ci şi partea ucraineană sunt informaţi cu privire la acest exerciţiu”, a declarat Ministerul Apărării într-un comunicat.