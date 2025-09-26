G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Diaconescu: Parcursul Republicii Moldova spre Uniunea Europeană va primi un semnal extrem…

alegeri moldova, sectii vot, cozi votare, alegeri prezidentiale moldova
Foto: G4Media

Diaconescu: Parcursul Republicii Moldova spre Uniunea Europeană va primi un semnal extrem de serios, după aceste alegeri. Ce s-a întâmplat în Georgia poate reprezenta un exemplu

Articole26 Sep • 109 vizualizări 0 comentarii

Consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu a declarat, vineri, că parcursul Republicii Moldova spre Uniunea Europeană va primi un semnal extrem de serios, după aceste alegeri, într-un sens sau în altul, arătând că ce s-a întâmplat în Georgia poate reprezenta un exemplu. Potrivit lui Diaconescu, consecinţele votului şi constructului politic ulterior acestui vot în Republica Moldova va fi unul cu potenţial economic extrem de important, în egală măsură relevant pentru România, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”Este nevoie de un nivel de rezilienţă la cetăţenilor din Republica Moldova în aceste momente, poate fără precedent, dar în egală măsură şi consecinţele votului şi constructului politic ulterior acestui vot în Republica Moldova va fi unul cu potenţial economic extrem de important, potenţial strategic în egală măsură relevant pentru România”, a spus consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu, la Digi24.

El a precizat că încurajează pe cetăţenii Republicii Moldova să meargă la vot, să-şi înţeleagă interesele.

”Resursa financiară din Federaţia Rusă vine pentru instrumentalizarea unor gesturi artificiale. 1,9 miliarde de împrumuturi şi granturi din partea Unii Europene, inclusiv sau mai ales a României, aceaste sume vin pentru factura la energie, pentru apă, pentru coridoare de transport, deci pentru sprijinirea economică a Republicii Moldova. Parcursul Republicii Moldova spre Uniunea Europeană va primi un semnal extrem de serios, după aceste alegeri, într-un sens sau în altul. Ce s-a întâmplat în Georgia poate reprezenta un exemplu”, a spus Diaconescu.

El a mai afirmat că potenţialul strategic în ideea creerii unei a doua peninsule, Kaliningrad, în flancul estic al Alianţei Nord-Atlantice, este extrem de serios.

”Din acest punct de vedere, doar privind la ce se întâmplă în zona gurilor Dunării, pe care Federaţia Rusă niciodată nu a făcut un secret din faptul că îşi doreşte a fi asociată cu interesele Federaţiei Ruse, ca să nu mai vorbim de alte elemente de potential, tot ce observaţi în exerciţiile de manipulare de tipul: pe 3 septembrie România va ataca Republica Moldova, la comanda NATO, evident că este o aberaţie. În momentul în care s-ar schimba coloratura politică, o astfel de aberaţie poate genera un răspuns, chiar dacă cel care o face ştie că merge în logica unei minciuni”, a explicat Diaconescu.

Potrivit lui Cristian Diaconescu, ”nu ne preocupă numai pe noi şi nu numai noi suntem extrem de atenţi la ce se întâmplă în Republica Moldova, ci inclusiv partenerii noştri europeni şi partenerii noştri transatlantici”.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Cristian Diaconescu: Federaţia Rusă ştie că nu se poate confrunta, cu şanse de succes, cu Alianţa Nord-Atlantică şi atunci testează solidaritatea NATO în legătură cu statele de frontieră

Articole26 Sep • 88 vizualizări
0 comentarii

Cristian Diaconescu, despre parteneriatul între România şi Ucraina, pentru producerea de drone: România va avea mai multe parteneriate. Intrăm în programul SAFE. Urmează o regândire a întregului concept de securitate naţională

Articole26 Sep • 161 vizualizări
0 comentarii

Maia Sandu, despre importanța alegerilor parlamentare din 28 septembrie : Lucrurile bune se fac cu greu / Lucrurile rele pot veni peste noi într-o noapte

Articole26 Sep • 133 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.