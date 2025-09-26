Diaconescu: Parcursul Republicii Moldova spre Uniunea Europeană va primi un semnal extrem de serios, după aceste alegeri. Ce s-a întâmplat în Georgia poate reprezenta un exemplu

Consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu a declarat, vineri, că parcursul Republicii Moldova spre Uniunea Europeană va primi un semnal extrem de serios, după aceste alegeri, într-un sens sau în altul, arătând că ce s-a întâmplat în Georgia poate reprezenta un exemplu. Potrivit lui Diaconescu, consecinţele votului şi constructului politic ulterior acestui vot în Republica Moldova va fi unul cu potenţial economic extrem de important, în egală măsură relevant pentru România, transmite News.ro.

”Este nevoie de un nivel de rezilienţă la cetăţenilor din Republica Moldova în aceste momente, poate fără precedent, dar în egală măsură şi consecinţele votului şi constructului politic ulterior acestui vot în Republica Moldova va fi unul cu potenţial economic extrem de important, potenţial strategic în egală măsură relevant pentru România”, a spus consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu, la Digi24.

El a precizat că încurajează pe cetăţenii Republicii Moldova să meargă la vot, să-şi înţeleagă interesele.

”Resursa financiară din Federaţia Rusă vine pentru instrumentalizarea unor gesturi artificiale. 1,9 miliarde de împrumuturi şi granturi din partea Unii Europene, inclusiv sau mai ales a României, aceaste sume vin pentru factura la energie, pentru apă, pentru coridoare de transport, deci pentru sprijinirea economică a Republicii Moldova. Parcursul Republicii Moldova spre Uniunea Europeană va primi un semnal extrem de serios, după aceste alegeri, într-un sens sau în altul. Ce s-a întâmplat în Georgia poate reprezenta un exemplu”, a spus Diaconescu.

El a mai afirmat că potenţialul strategic în ideea creerii unei a doua peninsule, Kaliningrad, în flancul estic al Alianţei Nord-Atlantice, este extrem de serios.

”Din acest punct de vedere, doar privind la ce se întâmplă în zona gurilor Dunării, pe care Federaţia Rusă niciodată nu a făcut un secret din faptul că îşi doreşte a fi asociată cu interesele Federaţiei Ruse, ca să nu mai vorbim de alte elemente de potential, tot ce observaţi în exerciţiile de manipulare de tipul: pe 3 septembrie România va ataca Republica Moldova, la comanda NATO, evident că este o aberaţie. În momentul în care s-ar schimba coloratura politică, o astfel de aberaţie poate genera un răspuns, chiar dacă cel care o face ştie că merge în logica unei minciuni”, a explicat Diaconescu.

Potrivit lui Cristian Diaconescu, ”nu ne preocupă numai pe noi şi nu numai noi suntem extrem de atenţi la ce se întâmplă în Republica Moldova, ci inclusiv partenerii noştri europeni şi partenerii noştri transatlantici”.