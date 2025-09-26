Parada baloanelor cu aer cald, în weekend, la Mătrici (Mureș)

Evenimentul, aflat la a 19-a ediție, are loc în perioada 27–28 septembrie 2025 și promite o desfășurare spectaculoasă de baloane viu colorate pe cer. Parada este dedicată întregii familii și le oferă celor interesați zboruri cu balonul și paramotorul, activități dedicate copiilor, într-o atmosferă deosebită, transmite Radio Târgu Mureș preluat de Rador.

,,Anul acesta o să avem un program variat, majoritatea pentru familii, copii. Avem zboruri programate, începând în vineri, deși festivalul o să fie sâmbătă și duminică. În cadrul festivalului o să avem 18 baloane confirmate, iar a 19-lea acum încercăm să vedem dacă o să ajungă. Nu se va zbura doar cu balonul, noi avem parapante cu motor și sunt și alte aparate de zbor. În cadrul festivalului, pe lângă concerte, evenimente culturale și pentru copii, sunt mese, publicul poate să savureze o bere, un vin”, a declarat managerul evenimentului, Loricz Miklos.

Organizatorii propun două tipuri de zboruri: un zbor de agrement de aproximativ o oră, dimineața și seara, respectiv zboruri tandem cu parapanta motorizată, disponibile pe tot parcursul zilei.