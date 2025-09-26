China avertizează la ONU împotriva unei reveniri la o „mentalitate a războiului rece”

Premierul chinez Li Qiang a avertizat vineri împotriva unei reveniri la o „mentalitate a războiului rece” şi a apărat multilateralismul şi liberul schimb într-o critică voalată la adresa SUA de la tribuna Adunării Generale a Naţiunilor Unite, relatează AFP, conform Agerpres.

Şeful guvernului chinez nu s-a referit explicit la preşedintele Donald Trump în discursul său, dar a prezentat puterea asiatică drept apărătoare a ordinii mondiale, rol pe care Washingtonul îl deţinea până de curând.

„Lumea a intrat într-o nouă perioadă a turbulenţelor şi a transformărilor”, a declarat Li.

„Unilateralismul şi mentalitatea războiului rece revin la suprafaţă. Regulile şi ordinea internaţionale stabilite în cursul ultimilor 80 de ani sunt serios puse sub semnul întrebării şi sistemul internaţional, altădată eficient, este perturbat constant”, a afirmat el.

„Umanitatea se află o dată în plus la o răscruce de drumuri”, potrivit lui.

Liderul chinez a criticat în special impunerea de taxe vamale, în timp ce preşedintele american a impus tarife vamale de 10% tuturor ţărilor, cu niveluri mult mult mai ridicate pentru unele ţări ale căror exporturi spre SUA depăşesc importurile.

Preşedintele Trump a impus în special suprataxe principalilor parteneri comerciali ai ţării sale, precum Canada, Mexic, Uniunea Europeană şi China, cu care negocierile sunt încă în curs de desfăşurare.

„Una dintre principalele cauze ale marasmului economic mondial actual este înmulţirea măsurilor unilaterale şi protecţioniste, precum creşterea taxelor vamale şi ridicarea de ziduri şi bariere”, a afirmat Li, potrivit căruia, dimpotrivă, „China nu a încetat să-şi deschidă şi mai mult porţile către lume”.

El a mai afirmat că China „speră să lucreze cu restul lumii pentru a apăra idealurile ONU”, într-un moment în care acest organism multilateral este fragilizat.