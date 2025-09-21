G4Media.ro
Germania a trimis duminică două avioane Eurofighter pentru a intercepta un avion…

Germania a trimis duminică două avioane Eurofighter pentru a intercepta un avion rusesc de recunoaştere deasupra Mării Baltice

Forţele aeriene germane au anunţat că au trimis duminică dimineaţă două avioane Eurofighter pentru a intercepta un aparat militar rus IL-20M care intrase în spaţiul aerian neutru deasupra Mării Baltice, înainte de a preda escorta partenerilor NATO din Suedia, transmite agenția de știri Reuters, citată de News.ro.

”Din nou, forţa noastră de reacţie rapidă, formată din două Eurofightere, a fost activată de NATO pentru a investiga o aeronavă neidentificată, fără plan de zbor şi fără contact radio, aflată în spaţiul aerian internaţional. Era un avion rusesc de recunoaştere IL-20M. După identificarea vizuală, am predat escorta partenerilor NATO din Suedia şi ne-am întors la baza Rostock-Laage”, a transmis Luftwaffe într-un comunicat.

Între timp, Consiliul Nord-Atlantic al NATO urmează să se reunească marţi pentru a discuta despre încălcarea spaţiului aerian al Estoniei de către Rusia, au declarat pentru Reuters doi oficiali familiarizaţi cu situaţia.

Autorităţile de la Tallinn au acuzat că trei avioane ruseşti MiG-31 au pătruns vineri în spaţiul aerian estonian fără permisiune şi au rămas timp de 12 minute, înainte de a fi forţate să se retragă.

Tags:
