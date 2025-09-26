Premierul Bolojan: Ancheta administrativă în cazul deceselor din spitalul de la Iași va atinge toate aspectele care trebuie cunoscute și vom afla într-un timp rezonabil de scurt cauzele și eventual vinovații / Reforma va continua în sistemul sanitar cu și mai multă energie

Premierul Ilie Bolojan dă asigurări că ancheta administrativă în cazul în cazul deceselor a șase copii la spitalul „Sfânta Maria” din Iași va atinge toate aspectele care trebuie cunoscute și că vom afla „într-un timp rezonabil de scurt cauzele și eventual vinovații”.

Premierul subliniază că nu va avea nicio ezitare să sancționeze acolo unde va fi cazul.

Ilie Bolojan precizează că „este un moment care ne arată încă o dată cât de mare este nevoia de reformă profundă în sistemul nostru de sănătate, care de prea multe ori pierde din vedere exact motivul pentru care există, și anume pacientul”.

„Reforma va continua în sistemul sanitar cu și mai multă energie, pentru a pune lucrurile pe o bază sănătoasă”, mai afirmă premierul Bolojan.

Declarația premierului Ilie Bolojan:

Transmit condoleanțe familiilor care au pierdut copii în tragedia din ultimele zile de la Spitalul Sf. Maria din Iași.

Vreau să îi asigur pe cetățeni că ancheta administrativă va atinge toate aspectele care trebuie cunoscute în acest caz și că vom afla într-un timp rezonabil de scurt cauzele și eventual vinovații.

Vreau, de asemenea, să vă asigur că nu voi avea nicio ezitare să sancționez acolo unde va fi cazul și să facem ceea ce e necesar ca astfel de drame să nu mai aibă loc în spitalele noastre.

Este un moment care ne arată încă o dată cât de mare este nevoia de reformă profundă în sistemul nostru de sănătate, care de prea multe ori pierde din vedere exact motivul pentru care există, și anume pacientul.

Reforma va continua în sistemul sanitar cu și mai multă energie, pentru a pune lucrurile pe o bază sănătoasă.

Context: Ministerul Sănătății a dispus un control comun al șefului Corpului de Control al Ministerului Sănătății și al șefului Inspecției Sanitare de Stat din Ministerul Sănătății la Spitalul de Copii ”Sfânta Maria” după apariția unui focar de infecţii cu bacteria Serratia Marcescens.

Ministerul Sănății precizează că, în urma testelor de laborator, s-a descoperit că 9 pacienți cu vârsta sub un an au fost infectați cu bacteria Serratia Marcescens, iar la spitalul de copii s-au înregistrat șase decese, dar nu s-a putut stabili deocamdată o legătură directă între infecții și decese. Detalii aici.

Președintele Nicușor Dan a solicitat realizarea de urgență a unei anchete pentru a stabili dacă s-au ascuns informații sau au existat responsabilități individuale.

„Toate aceste lucruri trebuie clarificate și sancționate fără echivoc. Solicit transparență totală privind rezultatele corpului de control, inspecțiilor sanitare și anchetele medico-legale, incluzând publicarea rapoartelor complete. Toleranță zero față de erori care ucid copiii este un principiu de la care nu putem abdica”, a subliniat președintele Nicușor Dan.

Infrastructura spitalicească din sistemul public din România este extrem de veche. În același timp, proiectele de construcție de noi spitale au eșuat aproape în totalitate.

De altfel, sănătatea este domeniul care a pierdut cei mai mulți bani din PNRR, pentru că proiectele pentru noi spitale și secții din banii europeni nerambursabili au fost întârziate atât de mult, încât nu mai pot fi realizate până la termenul stabilit, respectiv august 2026.

