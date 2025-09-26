Colegiului Medicilor: Sistemul de sănătate are nevoie urgentă de o regândire a strategiei privind combatarea infecţiilor nosocomiale

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Sistemul de sănătate din România are nevoie urgentă de o regândire profundă a strategiei de prevenire şi combatere a infecţiilor asociate asistenţei medicale, afirmă reprezentanţii Colegiului Medicilor din România, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Trebuie să depăşim stadiul declaraţiilor şi al intenţiilor – ‘vrem să facem’ – şi să trecem la fapte concrete, implementând şi controlând efectiv procedurile, să trecem ‘de la hârtie’, la a pune în aplicare şi a urmări respectarea acestora. Toate aceste lucruri nu se pot îndeplini fără investiţii reale în infrastructură. Cosmetizările sau lucrările superficiale nu rezolvă problema. Vedem cu toţii că încă ne confruntăm cu situaţii critice”, a susţinut CMR într-un comunicat remis vineri AGERPRES.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, vineri, că şase copii cu vârsta mai mică de un an care erau internaţi la Spitalul de copii „Sfânta Maria” din Iaşi au murit în ultimele zile, aceştia fiind infectaţi cu bacteria Serratia marcescens.

„În cazul tragic al copiilor internaţi la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii ‘Sfânta Maria’ din Iaşi, transmitem condoleanţe familiilor îndoliate. Este esenţial să se clarifice, în acest caz, ce s-a întâmplat, dar, în acelaşi timp, astfel de incidente, care apar cu o anumită frecvenţă, reflectă un minus major în sistem, pe care trebuie să-l recunoaştem. Trebuie să se analizeze responsabilităţile şi să se identifice clar măsurile prin care astfel de tragedii să nu se mai repete”, se arată în comunicat.

În opinia reprezentanţilor CMR, combaterea infecţiilor asociate asistenţei medicale trebuie abordată pe mai multe paliere simultan:

* construcţia de infrastructură medicală conformă, cu circuite funcţionale, care ajută la combaterea infecţiilor nosocomiale;

* refacerea corespunzătoare a infrastructurii existente, acolo unde este posibil, fără soluţii superficiale, poate o regândire a circuitelor în spitalele unde se identifică probleme;

* dotarea cu echipamente care să permită un diagnostic rapid al infecţiilor;

* respectarea strictă a procedurilor medicale în vederea limitării infecţiilor asociate asistenţei medicale;

* controlul eficient al utilizării antibioticelor, în special în spitale;

* asigurarea în toate spitalele a unui număr optim de medici epidemiologi, cu rol în supravegherea şi prevenirea infecţiilor asociate asistenţei medicale;

* formarea profesională continuă a personalului medical, dar şi a celui auxiliar, pe tema prevenirii infecţiilor asociate asistenţei medicale şi a normelor de igienă;

* obligativitatea respectării procedurilor care limitează transmiterea infecţiilor: de la igiena mâinilor, utilizarea echipamentului de protecţie, la măsurile de asepsie care însoţesc fiecare manevră;

* respectarea şi verificarea calităţii dezinfectanţilor şi a materialelor sanitare utilizate;

* asigurarea numărului adecvat de personal medical angajat în secţiile cu risc, pentru a limita pe de o parte contactul unui asistent sau medic cu mai mulţi pacienţi, dar pe de altă parte şi să ofere timp personalului medical pentru proceduri laborioase, necesare înainte şi după atingerea pacienţilor infectaţi sau colonizaţi;

* controlul frecvent al procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie aplicate, mai ales în secţiile cu risc;

* respectarea procedurilor de diagnostic precoce şi raportare a infecţiilor asociate asistenţei medicale;

* timpi prevăzuţi în activitatea personalului medical pentru însuşirea şi verificarea însuşirii cunoştinţelor ce ţin de prevenirea infecţiilor asociate îngrijirii medicale.

„Toate acestea se pot face cu efort susţinut, cu finanţare corespunzătoare, dar, poate cel mai important, cu o direcţie strategică ce trebuie respectată, cu termene clare de punere în aplicare. Infecţiile asociate asistenţei medicale provoacă tragedii. (…) Considerăm că este necesar ca rolul medicului epidemiolog să fie luat cu adevărat în seamă – bineînţeles, medicul să fie implicat, profesionist, corect şi prompt în raportare – şi să se ţină cont de măsurile pe care acesta le impune la nivelul unităţii medicale. Vă asigur că instituţia Colegiul Medicilor din România va susţine orice efort de care este nevoie pentru a evita astfel de tragedii şi pentru a controla eficient infecţiile asociate asistenţei medicale. Şi, pentru a trece de la declaraţii la fapte, aştept orice fel de propunere concretă de la instituţiile cu rol în sănătatea publică şi competenţă în gestionarea infecţiilor asociate asistenţei medicale şi vă asigur de tot efortul CMR în sprijinul sănătăţii pacientului şi al profesiei medicale”, a transmis prof. univ. dr. Cătălina Poiană, preşedintele Colegiului Medicilor din România, citată în comunicatul de presă.