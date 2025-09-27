Colegiul Medicilor, despre cazul copiilor decedaţi la Iaşi: Sancţiunile nu rezolvă problema de fond

Preşedintele Colegiului Medicilor din România (CMR), Cătălina Poiană, spune că sancţiunile aplicate de DSP după ce şase copii internaţi la Spitalul „Sf. Maria” din Iaşi au murit din cauza infecţiei cu Serratia Marcescens nu rezolvă problema de fond, transmite Agerpres.

„În tragedia de la Iaşi eu nu înţeleg care a fost reacţia DSP pe această problemă. Ca în multe alte situaţii am înţeles în primul rând că DSP a dat amenzi de x lei. Eu aş vrea să înţelegem cum s-a gestionat situaţia, ce trebuie făcut ca astfel de tragedii să nu se mai repete. Sancţiunile de care am auzit ieri nu rezolvă de fapt problema de fond. Cum s-a gestionat local criza de la primul caz până la momentul actual. Au murit 6 suflete. Lucrurile nu pot rămâne ca până acum”, a scris, sâmbătă, Cătălina Poiană pe Facebook.

Şase copii care au fost internaţi la Spitalul „Sf. Maria” din Iaşi au murit în ultimele zile, fiind infectaţi cu bacteria „Serratia Marcescens”.

Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Iaşi a amendat cu 10.000 de lei epidemiologul spitalului, pentru nerespectarea prevederilor legale în controlul infecţiilor nosocomiale, cu aceeaşi sumă fiind sancţionat şi medicul ATI, pentru nerespectarea protocoalelor, şi cu 50.000 de lei spitalul, tot pentru nerespectarea protocoalelor.