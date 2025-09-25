Primăria Sectorului 2 a sesizat Colegiul Medicilor după „o creştere neobişnuită şi semnificativă” a numărului de concedii medicale pentru angajaţii instituţiei, în contextul reorganizării acesteia

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Primăria Sectorului 2 din Bucureşti anunţă că a sesizat Colegiul Medicilor după ce, în urma unei analize, s-a constatat ”o creştere neobişnuită şi semnificativă” a numărului de concedii medicale pentru angajaţii instituţiei, în contextul reorganizării acesteia. În luna iulie, au fost acordate 1.142 de zile, cu 50% mai mult comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, cheltuiala suplimentară fiind de 250.000 de lei, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Primăria Sectorului 2 a sesizat Colegiul Medicilor din România cu privire la modul de acordare a concediilor medicale pentru angajaţii instituţiei în ultimele luni. Decizia vine în urma unei analize interne, care a evidenţiat o creştere neobişnuită şi semnificativă a numărului de concedii medicale, fenomen ce s-a suprapus cu procesul de reorganizare a aparatului administrativ”, a transmis instituţia, joi, într-un comunicat de presă.

Astfel, numai în luna iulie 2025 au fost acordate 113 concedii medicale (1.142 de zile), cu 50% mai mult comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, au arătat reprezentanţii Primăriei.

Potrivit sursei citate, impactul financiar al acestei situaţii este considerabil. Doar în luna iulie, Primăria Sectorului 2 a trebuit să suporte cheltuieli suplimentare de aproximativ 250.000 de lei, strict pentru plata concediilor medicale suplimentare faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

”Este o situaţie care ridică întrebări legitime şi solicit o verificare riguroasă din partea instituţiilor abilitate. Subit, în urma reorganizării, am avut o creştere de 50% a numărului de concedii medicale. Considerăm că este în interesul cetăţenilor din Sectorul 2 ca resursele financiare ale comunităţii să fie utilizate în mod corect şi responsabil. Solicităm Colegiului Medicilor să analizeze cu atenţie aceste cazuri, pentru a confirma că acordarea concediilor respectă cadrul legal şi principiile etice ale profesiei medicale”, a declarat Rareş Hopincă, primarul Sectorului 2.

Conform comunicatului, reorganizarea aparatului administrativ al Sectorului 2 a avut ca obiectiv principal eficientizarea activităţii şi reducerea cheltuielilor publice. Ca urmare a acestui proces, cheltuielile salariale au scăzut deja cu aproape 20 de milioane de lei, fonduri care sunt redirecţionate către investiţii în infrastructură, educaţie şi servicii publice de calitate.