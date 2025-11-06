EXCLUSIV SURSE Patronul Tinmar, Augustin Oancea, deține circa 200 de proprietăți în Dubai, unde își are domiciliul / Tinmar, firmă percheziționată de procurori: ”Confirmăm că s-au făcut investiții în Emirate, dar este confidențial ordinul de mărime” – Nababii din Dubai (IV)

Omul de afaceri Augustin Oancea, al cărui grup de firme Tinmar a făcut în această dimineață obiectul mai multor percheziții ar deține circa 200 de proprietăți în Dubai, metropola de lux din Emiratele Arabe Unite, a declarat o sursă G4Media.ro. ”Confirmăm că s-au făcut investiții în UAE, dar este confidențial ordinul de mărime al acestora”, a transmis pentru G4Media.ro Carla Corb, Marketing & Corporate Communication Manager Tinmar. Dubaiul este recunoscut pentru opacitatea autorităților în relație cu solicitările altor țări de a comunica proprietarii de imobile suspectați de spălare de bani sau externalizarea în condiții suspecte a profiturilor din țara de origine sau pentru refuzul de a extrăda infractorii dați în urmărire generală. Corb a negat orice legătură între aceste investiții și controale ANAF la Tinmar, respectiv dosarul penal întocmit pe numele grupului.

Românul care are în portofoliu cele mai multe proprietăți în Dubai – circa 200 – este, foarte probabil, omul de afaceri Augustin Oancea (53 de ani), patronul Grupului de firme Tinmar, a dezvăluit o sursă de încredere de pe piața imobiliară pentru G4Media.ro. O adresă din cartierul Jumeirah First din Dubai era și domiciliul declarat de Oancea într-un document postat la finalul lui 2024 pe site-ul uneia dintre societățile la care este acționar – Solprim. Conform unui document publicat în Monitorul Oficial partea a IV-a, tot în Dubai s-a ținut, pe 28 martie 2025, o ședință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății Tinmar Energy SA, cea mai importantă firmă din grup.

”Confirmăm că s-au făcut investiții în UAE, dar este confidențial ordinul de mărime al acestora”, a declarat Carla Corb, Marketing & Corporate Communication Manager Tinmar, negând orice legătură între aceste investiții și controale ale ANAF și/sau perchezițiile din această dimineață: ”Ancheta penală vizează aceleași fapte/acuzații care au fost cercetate de către ANRE (în februarie 2024, această instituție a aplicat o amendă de peste 200 de milioane de euro pentru patru traderi de energie care au avut profituri record în contextul crizei energetice, printre care grupul Tinmar. Furnizorii au contestat în instanță amenzile n.r.). Este un linșaj mediatic. O ciorbă reîncălzită prin care se dorește discreditarea companiilor din grupul Tinmar”, a afirmat Carla Corb.

O societate de pe piața imobiliară românească care intermediază achiziții de imobile în Dubai a anunțat că prețul mediu al unui apartament cu 2 camere variază între 1,7 milioane AED și 2,5 milioane AED (moneda locală), ceea ce înseamnă aproximativ 415.000 euro – 615.000 euro, 200 de astfel de apartamente putând ajunge la un preț total de peste 100 de milioane de euro.

În 2022, ”bijuteria coroanei” Tinmar Energy a înregistrat o cifră de afaceri record de 9,1 miliarde de lei și un profit de 523 milioane lei, în 2023 o cifră de afaceri de circa 3,1 miliarde lei și un profit net de 311 milioane lei, iar în 2024 raportul a fost 1,4 miliarde lei – 388 milioane lei.

De-a lungul timpului, mai mulți membri ai familiei Oancea (Augustin, soția și fratele său) au fost verificați de Direcția Persoane Fizice cu Risc Fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, inspectorii stabilind că aceștia ar fi deținut sume mari de bani pe care nu i-au declarat și pentru care nu au plătit taxe. În cazul lui Augustin Oancea, spre exemplu, Fiscul a stabilit că, pentru 2011 și 2012, acesta trebuia să plătească la buget obligații fiscale cu titlu suplimentar de 5,5 milioane lei. Aceste impozite au fost contestate la instanță. ”Toate deciziile ANAF privind persoanele fizice din familia Oancea au fost anulate de instanțele de judecată”, a transmis reprezentanta grupului Tinmar.

Context

Începând de luna trecută, G4Media.ro publică o serie de articole dedicate românilor care au făcut achiziții imobiliare de amploare în Dubai:

