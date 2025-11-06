Contabil acuzat că a sustras 1,2 milioane lei din conturile a două şcoli din Bucureşti / A făcut în șase ani peste 200 de viramente bancare în conturile personale

Un contabil de la două şcoli din Sectorul 5 al Capitalei este acuzat de procurori de delapidare, după ce ar fi sustras suma de 1,2 milioane de lei din conturile unităţilor de învăţământ, bani pe care i-ar fi transferat fără drept în conturile sale personale.

În acest caz, sunt efectuate joi percheziţii domiciliare în trei locaţii, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio București.

“În calitate de contabil al unei şcoli publice din Sectorul 5, Bucureşti, suspectul B.A., în perioada 2019 – 2025, a efectuat în mod nejustificat 219 viramente bancare în valoare de aproximativ 1.000.000 lei din contul unităţii şcolare în conturile sale personale, însuşindu-şi astfel pe nedrept suma respectivă.

Totodată, în calitate de contabil al unei alte şcoli publice din Sectorul 5, Bucureşti, suspectul B.A., în perioada 2021 – 2025, a efectuat în mod nejustificat un număr de 24 de viramente bancare în valoare de aproximativ 200.000 lei din contul unităţii şcolare în conturile sale personale, însuşindu-şi astfel pe nedrept suma respectivă”, anunţă, într-un comunicat de presă, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5.

Cercetările sunt în continuare efectuate de către organele de cercetare penală din cadrul DGPMB – Poliţia Sectorului 5, Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti.