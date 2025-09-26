BREAKING Nicușor Dan cere anchetă urgentă pentru a stabili dacă s-au ascuns informații sau au existat responsabilități individuale, în cazul deceselor a șase copii la spitalul „Sfânta Maria” din Iași / „Toate aceste lucruri trebuie clarificate și sancționate fără echivoc. Solicit transparență totală”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Președintele Nicușor Dan solicită realizarea de urgență a unei anchete pentru a stabili dacă s-au ascuns informații sau au existat responsabilități individuale, în cazul deceselor a șase copii la spitalul „Sfânta Maria” din Iași.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Toate aceste lucruri trebuie clarificate și sancționate fără echivoc. Solicit transparență totală privind rezultatele corpului de control, inspecțiilor sanitare și anchetele medico-legale, incluzând publicarea rapoartelor complete. Toleranță zero față de erori care ucid copiii este un principiu de la care nu putem abdica”, subliniază președintele Nicușor Dan.

Șeful statului mai precizează că, în același timp, acest eveniment teribil reconfirmă o problemă structurală veche de ani de zile: în România infecțiile nosocomiale și infrastructura depășită pun în pericol viața pacienților.

„România are nevoie de spitale noi, de investiții reale în secțiile de terapie intensivă și de protocoale ferme de prevenție și control al infecțiilor.

Cer ministrului Sănătății, în primul rând, și Guvernului în ansamblu, să pună la punct un plan de combatere a infecțiilor nosocomiale din spitalele din România. Este o restanță a sistemului de sănătate care nu mai poate fi amânată”, încheie președintele.

Declarația integrală a președintelui Nicușor Dan:

Sunt profund îndurerat de tragedia petrecută la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași, unde șase copii și-au pierdut viața. Gândurile mele sunt alături de familiile care trec printr-o durere de neimaginat.

Aceasta este o dramă inacceptabilă și se impune de urgență o anchetă pentru a stabili dacă s-au ascuns informații sau au existat responsabilități individuale.

Toate aceste lucruri trebuie clarificate și sancționate fără echivoc. Solicit transparență totală privind rezultatele corpului de control, inspecțiilor sanitare și anchetele medico-legale, incluzând publicarea rapoartelor complete. Toleranță zero față de erori care ucid copiii este un principiu de la care nu putem abdica.

În același timp, acest eveniment teribil reconfirmă o problemă structurală veche de ani de zile. În România infecțiile nosocomiale și infrastructura depășită pun în pericol viața pacienților.

România are nevoie de spitale noi, de investiții reale în secțiile de terapie intensivă și de protocoale ferme de prevenție și control al infecțiilor.

Cer ministrului Sănătății, în primul rând, și Guvernului în ansamblu, să pună la punct un plan de combatere a infecțiilor nosocomiale din spitalele din România. Este o restanță a sistemului de sănătate care nu mai poate fi amânată.

Context: Ministerul Sănătății a dispus un control comun al șefului Corpului de Control al Ministerului Sănătății și al șefului Inspecției Sanitare de Stat din Ministerul Sănătății la Spitalul de Copii ”Sfânta Maria” după apariția unui focar de infecţii cu bacteria Serratia Marcescens.

Ministerul Sănății precizează că, în urma testelor de laborator, s-a descoperit că 9 pacienți cu vârsta sub un an au fost infectați cu bacteria Serratia Marcescens, iar la spitalul de copii s-au înregistrat șase decese, dar nu s-a putut stabili deocamdată o legătură directă între infecții și decese. Detalii aici.

Infrastructura spitalicească din sistemul public din România este extrem de veche. În același timp, proiectele de construcție de noi spitale au eșuat aproape în totalitate.

De altfel, sănătatea este domeniul care a pierdut cei mai mulți bani din PNRR, pentru că proiectele pentru noi spitale și secții din banii europeni nerambursabili au fost întârziate atât de mult, încât nu mai pot fi realizate până la termenul stabilit, respectiv august 2026.

Citește și Cum a pierdut România sute de milioane de euro din PNRR pentru infrastructura de Sănătate / Studiu de caz: Spitalul de oncologie și cardiologie intervențională de la Alba Iulia și Institutul regional de oncologie de la Timișoara