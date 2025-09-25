G4Media.ro
Nicușor Dan, întrebat dacă schimbă șefii Parchetului General și DNA: Foarte probabil.…

nicusor dan in incurcatura
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Nicușor Dan, întrebat dacă schimbă șefii Parchetului General și DNA: Foarte probabil. O să facem o evaluare așa cum se cuvine

Articole25 Sep

Președintele Nicușor Dan a fost chestionat în emisiune la Digi24 despre problemele manageriale pe care le-a reclamat în cazul Parchetului general și DNA. El a răspuns că „își păstrează opinia care vine din experiența sa de 20 de ani”.

„Vă dau un exemplu, am făcut o sesizare la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București în care am spus că în mijlocul Bucureștiului un om construiește o casă fără autorizație și au trecut 4 ani, casa s-a construit și nimeni nu a venit să facă o constatare”, a comentat Nicușor Dan.

Întrebat dacă îi va schimba pe șefii Parchetului și DNA, el a răspuns: „foarte probabil”, precizând că oamenii de acum au încă mandat până în primăvară. „Foarte probabil, dar oamenii au un mandat până în primăvara anului viitor și o să facem o evaluare așa cum se cuvine. Sunt zone de corupție neacoperite și sunt multe procese repetitive care mănâncă din timp”, a spus Nicușor Dan.

El a admis că problema e complexă: „Au circumstanțe că sunt cu 30% mai puțin decât ar trebui. Mulți din românii care urmăresc fenomenul cu parchetele văd că e o problemă”, a adăugat Nicușor Dan.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

