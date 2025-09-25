Nicușor Dan, întrebat dacă schimbă șefii Parchetului General și DNA: Foarte probabil. O să facem o evaluare așa cum se cuvine
Președintele Nicușor Dan a fost chestionat în emisiune la Digi24 despre problemele manageriale pe care le-a reclamat în cazul Parchetului general și DNA. El a răspuns că „își păstrează opinia care vine din experiența sa de 20 de ani”.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
„Vă dau un exemplu, am făcut o sesizare la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București în care am spus că în mijlocul Bucureștiului un om construiește o casă fără autorizație și au trecut 4 ani, casa s-a construit și nimeni nu a venit să facă o constatare”, a comentat Nicușor Dan.
Întrebat dacă îi va schimba pe șefii Parchetului și DNA, el a răspuns: „foarte probabil”, precizând că oamenii de acum au încă mandat până în primăvară. „Foarte probabil, dar oamenii au un mandat până în primăvara anului viitor și o să facem o evaluare așa cum se cuvine. Sunt zone de corupție neacoperite și sunt multe procese repetitive care mănâncă din timp”, a spus Nicușor Dan.
El a admis că problema e complexă: „Au circumstanțe că sunt cu 30% mai puțin decât ar trebui. Mulți din românii care urmăresc fenomenul cu parchetele văd că e o problemă”, a adăugat Nicușor Dan.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Nicușor Dan, întrebat dacă Bolojan ar trebui să demisioneze, dacă CCR va respinge proiectele de reformă: Deloc. Se întâmplă ca ceea ce tu crezi că e legal să nu fie
Cum justifică Nicușor Dan că nu s-a dus la ONU: Să lipsesc 5, 6 zile din țară sau să fiu prezent în țară? Am considerat că e mai important să fiu în țară
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.