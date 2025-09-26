Fabrica BMW din Debrețin, Ungaria, inaugurată oficial / Premierul Viktor Orbán: Calitatea este fantastică și impresionantă

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Fabrica BMW din Debrețin, Ungaria, reprezintă centrul producției autohtone de mașini electrice, a transmis premierul ungar Viktor Orbán, care a fost prezent la evenimentul de inaugurare. Investiția se ridică la peste 820 de miliarde de forinți.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Ungaria a ales o cale care duce nu doar la supraviețuire, ci și la succes și dezvoltare. Nu extorcăm, ci recompensăm investițiile”, a declarat Orbán. El a subliniat că firmele nu ar trebui să primească ordine, ci ar trebui să coopereze, deoarece aceasta este singura modalitate de a crea un viitor sigur pentru Ungaria.

Potrivit lui Viktor Orbán, „ceea ce este nevoie nu este izolare, ci conectivitate, nu frânare, ci accelerare, nu reglementare excesivă, ci flexibilitate”. El a subliniat că scopul nu este creșterea taxelor, ci reducerea lor, și nu ordonarea companiilor, ci colaborarea cu acestea.

„Suntem mândri, dimensiunea fabricii, calitatea este fantastică și impresionantă. Când s-a anunțat că BMW va construi o fabrică la Debrețin s-a spus că va fi un succes sigur, din care toată lumea va avea de câștigat. BMW este o mașină populară în Ungaria. Nouă, maghiarilor, ne place viteza, schimbările curajoase de viteze, ne place să mergem pe teren accidentat, dar în același timp ne așteptăm la stabilitate și siguranță. Iar BMW este exact o astfel de mașină. BMW este o mașină cool și ne place să ne gândim așa la noi înșine ”, a mai spus Orbán