LIVE BREAKING Nicușor Dan: Călin Georgescu nu a fost călăreț singuratic, a avut în spate o rețea din care au făcut parte niște români cu bani / Sursa proiectului a fost Moscova

Președintele Nicușor Dan acordă un interviu la Digi24, joi, seara, după ședința CSAT în care s-a decis procedura pentru doborârea aparatelor de zbor care intră neutorizat în spațiul românesc

Principalele declarații:

Q: Problemele manageriale la Parchetul general și DNA.

Da, îmi păstrez opinia care vine din experiența mea de 20 de ani. Vă dau un exemplu: am făcut o sesizare la Parchetul de pe lângă CAB în care am spus că în mijlocul Bucureștiului un om construiește o casă fără autorizație și au trecut 4 ani, casa s-a construit și nimeni nu a venit să facă o constatare.

Q: Ne anunțați că îi veți schimba pe cei 2?

Foarte probabil, dar oamenii au un mandat până în primăvara anului viitor și o să facem o evaluare așa cum se cuvine. SUnt zone de corupție neacoperite și sunt multe procese repetitive care mănâncă din timp.

Au circumstanțe că sunt cu 30% mai puțin decât ar trebui. Discuția e complexă.

Mulți din românii care urmăresc fenomentul cu parchetele văd că e o problemă.

Q: Perioada de tranziție din legea privind pensiile magistraților poate vulnerabiliza legea la CCR?

Nu vreau să mă antepronunț …

A fost o aberație pe care politicienii au creat-o ca pensia să fie mai mare decât salariul. … În sfârșit legea spune 70%.

DIn nou e bine că se mărește vârsta de pensionare, Nu e normal să te pensionezi când ești în plină putere.

Acolo unde eu sunt în dezacord și nu sunt populist. Cred că avem nevoie de magistrația și oamenii ăștia trebuie să simtă o interacțiune corectă cu societatea.

Și am mai spus ceva contra curentului: că spre deosebire de alte categorii. Dacă ești profesoro lucrezi cât un profesor din Cehia, dacă ești medic, pilot etc e comparabil. Oamenii ăștia lucrează mai mult, pentru că am avut legi proaste și avem milioane de procese.

Am fost la instanță și grefiera vine cu un cărucior de supermaket plin cu dosare pe care se presupune că judecătorul trebuie să le cunoască. Și la următoarea ședință vine cu alt teanc de dosare. Și de aceea am spus contra curentului că oamenii ăștia sunt mai uzați.

Pentru cineva care și-a făcut un plan de viață și mai are 2 ani până la pensie, poți să-i spui fă un efort și fă 4, nu mai mult. Asta e în continuare opinia mea.

Q: Care sunt problemele în energie?

La energie prețul este prea mare, deși România produce energie. A doua problemă e că nu avem o corelare a companiilor de stat care produc energie.

De aceea avem niște speculatori pentru că mecanismele care are trebui să nu le permită să aibă decât niște profituri foarte mici, pentru că ANRE nu-și face treaba.

Q: Premierul ar trebui să demisioneze dacă CCR declară reformele neconstituționale?

Deloc. Eu am făcut 4-5 sesizări la CCR, una mi-a fost admisă, una mi-a fost respinsă. E democrație. Dreptul nu e chiar matematică…

Evident că a existat bună credință de a formula texte de lege constituționale, (…) dar se întâmplă în viață, în știința juridică ceea ce tu crezi că e legal și constituțional să nu fie.

Q: De ce nu ați mers la Adunarea Generală ONU?

Tot timpul e un calcul de oportunitate. România a fost prezentă, a avut o delegație condusă de dna ministru de Externe. În toate secțiunile România și-a exprimat punctul de vedere. Ne-am consultat înainte.

Președinții altor țări sunt în funcție unii de 3 ani, unii de 5 ani, unii au probleme de deficit mai mici decât are România. Să lipsesc 5-6 zile din țară sau să fiu prezent în țară, am considerat că e mai important să fiu în țară.

Q: Și ce ați făcut în cele 5 zile în țară?

Am făcut o ședință de coaliție, am avut o discuție cu niște investitori care sunt în România, am avut o șțedință CSAT, m-am uitat pe niște legi care trebuie promulgate. Adică chestiuni de președinte.

Chestiuni mai importante decât Adunarea Generală ONU?

Unele dinte ele da.

Q: Sunteți pentru interzicerea TikTok?

Mai degrabă nu. E o discuție pentru o limită de vârstă. Eu aș zice că rețelele sociale nu sunt bune până la o anumită vârstă. E o discuție pe care societatea trebuie să o aibă.

Reacția statului la procesul de dezinformare nu este optimă.

Q: Președintele Franței propune vârsta de 15 ani. E oportun în România?

Categoric trebuie să avem această dezbatere în societate. Sunt psihologi care știu mai bine decât mine.

Q: Dosarul Călin Georgescu și ceilalți 20 de aliați – își propuneau să distrugă ordinea constituțională a țării. E ceva ce nu se leagă. Pe 25 nov după primul tur din 2024, Cotrocenii ne comunică că nu a fost observat nimic în neregulă la procesul electoral. PG și CCR spun că procesul a fost afectat pe toată lungimea lui. Îi faceți vreo vină lui Klaus Iohannis pentru ce s-a întâmplat?

Evident că toată lumea a greșit, inclusiv Klaus Iohannis. Însă ceea ce eu vreau să apreciez este că la acel moment de 6 dec când CCR a luat decizia și președintele și instituțiile care au fost în CSAT și ulterior CCR au avut curajul să ia o decizie extrem, extrem să-i spunem de neobișnuită.

A fost un moment de slăbiciune și de eroare, dar care s-a sfârșit cu o decizie extrem de curajoasă și pe care trebuie să o salutăm,

Față de inoncența noastră din dec 2024 noi suntem într-un moment în care conștientizăm acest război hibrid, care era cumva teoreti pentru noi și avem foarte multe dovezi externe – rapoarte ale serviciilor de informații din Franța, Spania, UK, rapoarte NATO, UE care spun toate că avem de-a face cu un atac informațional al Rusiei pe țările europene, unele spun explicit România.

PG spune 3 lucruri:

1 este acest proces de dezinformare sistematică în care Parchetul dovedește că au fost elemente plătite de Rusia.

2 e partea de finanțarea efectivă unde avem un milion de euro, Bogdan peșchir

3 încercarea de destabilizare și informația pe care ao am e că Potra a încercat același lucru în țări africane.

Vă mărturisesc că la momentul când am auzit informațiile, cumva am fost sceptic: ce ar putea să facă 10 oameni cu câteva cuțite și zece grenade?

Dar nu erau 5-6 ci 70 și erau oameni care se instruiseră să facă asta într-o adunare publică

Sunt 3 lucruri distincte din care pentru cel mai important este acesta: conexiunea cu acțiunea de dezinformare.

Susținătorii lui CG, oameni de bună credință, susțin că nu am dovedit legătura cu Rusia și că statul a anulat ilegal niște alegeri. Acum avem o dovadă.

Vă dau un exemplu unui raport al serviciilor secrete din UK din iulie. e public. Spune că au identificat 3 sau 4 grupuri de acțiune ruse care au făcut fie acțiuni de atac cibernetic, fie dezinformare în anii 2014, 2017, 2020, 2022 și raportul a venit în 2025. Tipul acesta de a dovedi un tip de atac terorist se numește o activitate contrainformativă și asta poate să ia nișre ani.

Noi pe măsură ce vom avansa cu cercetările vom dovedi niște lucruri, dar e posibil să dureze.

Ca președinte al României sunt la curent că exită cercetări în curs. În orice caz, acest material e foarte consistent și în sfârșit dă dovezi clare de manipulare electronică a Rusiei în așlegerile din 2024.

Q: Desecretizați discuțiile din CSAT din 6 dec?

La momentul oportun.

Elementul esențial e să descriem și cred că în momentul ăsta suntem undeva la 30% în a descrie ce s-a întâmplat în 2024.

Mai am niște elemente care încă nu sunt publice, ar am intuiția unei imagini de ansamblu.

În 6 dec s-a vorbit de influență a unui actor statal și părea că e ceva care cade din cer fără nicio probă reală. Acum avem TikTok care spune că a fost un actor statal, care evident că nu poate să fie decât Rusia.

De atunci până acum, lucrurile sunt tot mai clare.

Q: Bănuiți sau aveți dovezi pentru o implicare a instituțiilor din România?

Știu niște lucruri, dar prefer să nu dau răspunsul în momentul ăsta. Ce pot să spun este că CG nu a fost așa, un călăreț singuratic care a avut așa o viziune și care a convins 2-3 milioane de oameni, ci a avut în spate o reațea din care au făcut parte niște români cu bani.

El este cineva care are această vocație de salvator de multă vreme și la un moment dat în spatele lui s-au aliniat niște oameni.

Niște oameni cu bani din România.

Q: Și ei au fost legați de un proiect sursa fiind Moscova?

Exact.

Q: Cum ați obținut rezultatul în coaliție care au zis gata cu disensiunile?

Prin secretariatul prin care trec e tot timpul un tv tot timpul deschis fără sonor și văd titlurile: dezastru, criză. Sunt lucruri care ajung pe surse și sunt adevărate, dar sunt și unele neadevărate.

Pe scurt, evident că există tensiuni, dar în spațiul public pare că acestea sunt mai mari decât în realitate.

Toți oamenii care sunt acolo la masă sunt extrem de rezonabili și fiecare dintre ei e de bună credință, numai că e dificil că fiecare dintre partidele astea are un electorat diferit și uneori ca să găsești calea de mijloc e destul de dificil.

Una peste alta, coaliția merge înainte.

Q: Există un efect al congresului PSD?

Există dar nu cred că ma mult de 5%.

Q: Pe care dintre variante ați merge pe reforma administrației publice locale?

În administrație sunt multe zone mulți mai mulți oameni decât ar trebui să fie. Primăria Capitalei are 1000 de oameni, poate să funcționeze cu 700 de oameni. CU tot aparatul are 7000, eu cred că poate să funcționeze cu 5500.

Tocmai pentru că nu ne-am uitat la această problemă de multă vreme, există o diversitate de moduri în care primăriile s-au organizat – unele au servicii descentralizate, altele nu. Înainte să standardizezi activitatea, e inechitabil să îi obligi să dea același procent de oameni afară.

Da, este un surplus de angajați …. și surplusul ăsta de oameni trebuie rezolvat.

Q: Sorin Grindeanu sau Ilie Bolojan?

Suntem oameni. Oamenii se uită la alți oameni, îi apreciază, dar suntem aici într-un cadru instituțional. (…)

Aprecierea pentru că aceste partide au vrut să-și asume guvernarea într-o perioadă care nu e deloc fericită. Cel mai ușor pentru fiecare dintre ele ar fi fost să fie în opoziție și să câștige puncte electorale.

CÂnd e o mică divergență de opinie a mai interesant decât atunci când lumea e aliniată.

Dar sunt foarte multe decizii care s-au luat în consens de aceste partide.

Q: Dar acum batem pasul pe loc.

N-aș zice. Am avut un pachet de 5 măsuri care au dus la stabilizare.

Q: Gabriel Zbârcea pentru SRI și Marius Lazurca pentru SIE. Când veți face aceste nominalizări?

La momentul oportun, pentru că e un dialog între președinte și partidele din coaliție, între partidele din coaliție între ele. Când această discuție nu se va suprapune cu alte discuții importante, o vom tranșa.

Q: Dar acestea sunt numele?

La momentul potrivit, va exista o discuție între mine și partidele din coaliție. Mai mult nu pot spune.

Am avut o influență a SRI în viața noastră publică, economică și politică și persoana care va conduce SRI va avea o putere.

Trebuie să facem astfel încât partea operativă să nu fie zdruncinată. Pe de altă parte, să prevenim excesele pe care le-am văzut de-a lungul timpul și interferențele să dispară și pentru asta garanția e un director civil.

Q: Ce părere aveți de partidele suveraniste?

Că direcția lor de acțiune e aliniată cu Moscova e clar. Voit sau nevoit, n-am vrut să fac aprecierea asta.

Am informații parțiale. În momentul în care, inclusiv de alegerile din nov 2024, PG a venit cu un set de dovezi care trebuie încadrate într-un peisaj mai amplu, din care unele piese sunt și nu au fost făcute publice, alte piese nu sunt.

Q: Dacă se va dovedi ce înseamnă?

E un lucru foarte grav și poate să ducă la consecințe juridice.

Trebuie să o spunem foarte ferm: România știe să se apere, progresează și are parteneri puternici cu care are relații foarte bune.

Românii trebuie să fie foarte liniștiți că din punct de vedere al securității România e într-o situație foarte bună.

Se lucrează la Strategia Națională de Securitate, care să țină cont de provocările actuale, față de acum 4 ani.

Q: Cu cine lucrați?

Există un mic Departament de Securitate Națională la Administrați prezidențială și are dialog cu toate instituțiile care țin de securitate națională. O să fie o dezbatere internă și apoi o dezbatere în societate.

Rusia rămâne inamicul nostru și al Europei.

Q: De ce Polonia a acționat prin distrugerea dronelor și noi nu?

În mai s-a dat legea care spune: le doborâm pe toate și partidele așa-zis suveraniste s-au opus. Pentru drone a fost un ordin de ministru, pentru celelalte trei tipuri s-a decis azi în CSAT. Procedura e foarte clară.

Procedura pentru drone era din iulie. Cei care au fost în avion puteau să o doboare, dar au decis să nu facă asta.

Polonia a făcut diferit în 4 din 20. Noi n-am tras pentru că a fost o decizie de oportunitate.

Dacă e vorba de drone și nu pui în pericol populația, răspunsul va fi foarte ferm, și nu doar din partea României, din partea tuturor țărilor.

Q: În ampla operațiune pentru Călin Georgescu s-a vorbit non stop despre război?

Există două direcții de acțiune în zona onlina. Una, e pe securitatea cibernetică. În raportul PG vedeți că în perioada alegerilor au fost 80.000 de atacuri cibernetice. Și aici suntem bine, colabărăm foarte bine cu partenerii noștri. Încercăm să ajutăm Moldova.

Pe zona de dezinformare, aici suntem tehnologic cu un pas în spatele Rusiei și trebuie să reușim să ne apărăm în timp real.

Q: Oamenii vor să știe care e percepția dvs: există premisele unui război?

Șansele ca un conflict militar să se extindă dincolo de frontiera Ucrainei sunt extrem de mici, pentru că țările europene și oocidentale au arătat determinare în a se apăra.

Suntem într-o situația în care noi trebuie să descurajăm și o facem foarte bine.

Q: Sunteți de acord că distrugând drone, avioane rusești ne aflăm la limita conflictului?

În momentul în care trimiți drone sau avioane pe un teritoriu străin, risti un incident care poate degenra. Văd o întârire a solidarității europene.

Q: După părerea dvs, ce vrea să facă Putin?

Sunt lucruri care s-au întâmplat în ultimele 3-4 săptămâni. Dar din 2014, momentul Crimeea-Donbas, ei au pornit un război informațional, încercând să impună dacă se poate o conducere favorabilă, inclusiv în România – momentul 2024. Sau au încercat măcar să sădească neîncredere. Și fac asta cu instrumente tehnologice foarte sofisticate.

Avem un război în Ucraina. Noi avem solidaritate occidentală și e foarte bine.

Rusia având o economie așa și așa, evident că încearcă să suplinească deficiențele sale militare, umblând la populație și la deciziile pe care într-o societate democratică le ia prin vot. Sunt conjugate cu propaganda care spune noi nu avem nimic cu voi, Ucraina e o chestiune internă.

La momentul ăsta nu văd Rusia capabilă să atace NATO, dar provocările vor continua, în încercarea de a destabiliza încrederea.

Asta nu înseamnă că trebuie să renunțăm la modelul nostru democratic.