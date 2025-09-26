G4Media.ro
Asistenţii medicali din şcoli, instruiţi să identifice problemele ortopedice şi viciile de…

Sursa foto: Stanley Morales / Pexels

Asistenţii medicali din şcoli, instruiţi să identifice problemele ortopedice şi viciile de postură la copii

Asistenţii medicali şcolari vor fi instruiţi să identifice problemele ortopedice şi viciile de postură la copii şi adolescenţi, transmite Agerpres.

Un protocol în acest sens a fost încheiat între Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti şi Colegiul Fizioterapeuţilor Bucureşti-Ilfov, informează ASSMB, vineri, pe pagina sa de Facebook.

Administratorul public al Capitalei, Lucian Judele, a atras atenţia asupra faptului că postura copiilor le poate influenţa sănătatea pentru tot restul vieţii.

„ASSMB şi Colegiul Fizioterapeuţilor au semnat un protocol pentru sănătatea posturală a copiilor din şcolile noastre. Ce vor face aceştia? Vor instrui asistenţii medicali şcolari să identifice problemele de postură. Vor face activităţi comune între medici şi fizioterapeuţi. Vor implementa screening postural în cabinetele şcolare. Ce înseamnă asta pentru elevi? Pe termen lung îi ajutăm să aibă o postură corectă, să evite problemele musculo-scheletale şi să adopte obiceiuri sănătoase. În plus îi învăţăm să fie responsabili cu propria sănătate”, a transmis Lucian Judele, pe aceeaşi reţea de socializare.

Proiectul vizează identificarea din timp a problemelor de postură şi intervenţii eficiente, pentru a preveni agravarea acestora, a declarat directorul Direcţiei de Medicină Şcolară ASSMB, Alin Popa.

„Pe termen lung, colaborarea va contribui semnificativ la diminuarea riscului de afecţiuni musculo-scheletale în rândul elevilor şi tinerilor, promovarea mişcării şi a obiceiurilor sănătoase şi responsabilizarea elevilor cu privire la propria sănătate”, a precizat preşedinta Colegiului Fizioterapeuţilor Bucureşti-Ilfov, Alina Claudia Ghergin.

