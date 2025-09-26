Ministrul Rogobete, despre cazul copiilor morți la Spitalul din Iași: Există indicii preliminare că protocoalele sanitare nu au fost respectate. Vom comunica public fiecare detaliu al anchetei

Resemnarea în fața infecțiilor nosocomiale nu este o opțiune. Ascunderea, cosmetizarea sau întârzierea raportărilor — fie din teamă, fie din nepăsare, fie din speranța că „dispare de la sine” — nu sunt erori: este complicitate, transmite ministrul Sănătății Alexandru Rugobete, în contextul morții mai multor copiila Spitalul „Sfânta Maria” din Iaşi.

„Nouă copii, dintre care și nou-născuți, au fost expuși unui risc suplimentar față de suferința pe care o aveau deja. Șase dintre acești copii și-au pierdut viața. Cuvintele rămân sărace în fața durerii părinților — transmit, din suflet, cele mai profunde condoleanțe familiilor îndoliat”, a transmis Rogobete.

Ministrul spune că a luat următoarele decizii:

Corpul de control al Ministerului Sănătății și Inspecția Sanitară de Stat în Sănătate demarează un control amănunțit la Iași.

Raportările au fost tardive. Nu este acceptabil. Vor urma măsuri ferme.

Există indicii preliminare că protocoalele sanitare nu au fost respectate.

De asemenea, Rogobete afirmă că protocoalele pentru limitarea infecțiilor nu sunt opționale, ele trebuie respectate cu strictețe — de la medic, la asistentă, la infirmieră și până la tot personalul din sistem.

„Nu mai putem tolera mentalitatea „merge și așa”. NU, nu mai merge și așa! Cine consideră că regulile sunt opționale a greșit profund: nimeni nu trebuie acoperit. Lucrurile trebuie spuse pe nume. Sunt revoltat — profund revoltat — că, în pofida investițiilor majore făcute în spitale și în laboratoare moderne de microbiologie, ne blocăm încă în lucruri elementare: spălatul pe mâini, aplicarea protocoalelor, responsabilitatea de zi cu zi. Este inacceptabil”, a transmis Rogobete.

Ministrul dă asigurări că toți cei responsabili vor răspundere: „vor fi sancționați administrativ, fără excepție. Cine nu și-a făcut treaba — fie că este personal de la spital, de la DSP sau de la INSP — va pleca acasă”.

Rogobete se deplasează la Iași, pentru transparență și claritate: „Vom comunica public fiecare detaliu al anchetei — pentru dreptate, pentru a trimite un semnal în întregul sistem sanitar. Oameni buni, NU MAI ”MERGE ȘI ASA”! Echipa este totul. Dar responsabilitatea este individuală — și va fi aplicată”.

Context: Ministerul Sănătății a dispus un control comun al șefului Corpului de Control al Ministerului Sănătății și al șefului Inspecției Sanitare de Stat din Ministerul Sănătății la Spitalul de Copii ”Sfânta Maria” după apariția unui focar de infecţii cu bacteria Serratia Marcescens.

Ministerul Sănății precizează că, în urma testelor de laborator, s-a descoperit că 9 pacienți cu vârsta sub un an au fost infectați cu bacteria Serratia Marcescens, iar la spitalul de copii s-au înregistrat șase decese, dar nu s-a putut stabili deocamdată o legătură directă între infecții și decese. Detalii aici.

Președintele Nicușor Dan a solicitat realizarea de urgență a unei anchete pentru a stabili dacă s-au ascuns informații sau au existat responsabilități individuale.

„Toate aceste lucruri trebuie clarificate și sancționate fără echivoc. Solicit transparență totală privind rezultatele corpului de control, inspecțiilor sanitare și anchetele medico-legale, incluzând publicarea rapoartelor complete. Toleranță zero față de erori care ucid copiii este un principiu de la care nu putem abdica”, a subliniat președintele Nicușor Dan.

Premierul Ilie Bolojan a dat asigurări asigurări că ancheta administrativă în cazul în cazul deceselor a șase copii la spitalul „Sfânta Maria” din Iași va atinge toate aspectele care trebuie cunoscute și că vom afla „într-un timp rezonabil de scurt cauzele și eventual vinovații”.

Infrastructura spitalicească din sistemul public din România este extrem de veche. În același timp, proiectele de construcție de noi spitale au eșuat aproape în totalitate.

De altfel, sănătatea este domeniul care a pierdut cei mai mulți bani din PNRR, pentru că proiectele pentru noi spitale și secții din banii europeni nerambursabili au fost întârziate atât de mult, încât nu mai pot fi realizate până la termenul stabilit, respectiv august 2026.

