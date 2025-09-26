G4Media.ro
Germania investighează noi apariţii de drone în scopuri de spionaj la frontiera cu Danemarca

Ministerul de Interne al landului Schleswig-Holstein (din nordul Germaniei) a declarat vineri că în timpul nopţii (de joi spre vineri) au fost observate drone în spaţiul aerian al landului şi că acestea fac obiectul unei anchete pentru posibile acte de spionaj şi sabotaj, a relatat Reuters, transmite Agerpres.

Autorităţile germane sunt în stare de alertă maximă după ce incursiunile unor drone neindentificate în Danemarca au blocat traficul aerian în diferite zone ale ţării de mai multe ori în această săptămână.

Danemarca, care se învecinează cu Schleswig-Holstein, a raportat aliaţilor NATO că „actori statali” nespecificaţi sunt responsabili pentru incursiuni.

Ministrul de interne al landului Schleswig-Holstein, Sabine Suetterlin-Waack, a declarat într-un comunicat trimis prin e-mail Reuters că incidentele din Danemarca au determinat landul său să se afle în strânsă consultare cu guvernul federal şi cu forţele armate germane. „Bineînţeles, noi, în Schleswig-Holstein, investigăm fiecare suspiciune de spionaj şi sabotaj în acest caz şi rămânem foarte vigilenţi în acest domeniu”, a spus ea.

O hartă care arată zona teritoriului german unde au fost observate dronele a fost publicată online, conform media germane NDR.

