Drula campanie primarie
sursa foto: Facebook/Catalin Drula

Drulă în campanie: Metroul trebuie adus la Primăria Capitalei, facem o singură companie de transport public prin fuziune cu STB

Chiar dacă nu are încă susținere oficială pentru a candida la Primăria Capitalei și nici nu s-au stabilit încă alegeri, Cătălin Drulă (USR) își face campanie în teren. Acesta spune că s-a întâlnit cu oamenii din Drumul Taberei și că a discutat despre transportul în comun. „Metroul M5 trebuie continuat de la Eroilor până la Universitate”, afirmă Drulă.

De asemenea, politicianul USR susține că e necesar să fie implementat referendumul, „să aducem banii la bugetul Capitalei”.

Drulă consideră că metroul trebuie luat de la ministerul Transporturilor. „Să facem o singură companie de transport public prin fuziune cu STB. Ne dezvoltăm apoi singuri infrastructura din banii noștri, ai bucureștenilor, care ne ajung, dacă nu mai pleacă în alte părți”, spune Drulă, cu mențiunea că „pentru asta trebuie mai întâi să avem alegeri”.

„E o întrebare care s-a tot repetat astăzi: de ce nu s-a stabilit încă data alegerilor? Nu se poate să nu se respecte legea, mi-a spus un domn. Are dreptate. Într-un stat de drept legea e lege, ordinea e ordine. Pro-europenismul începe cu respectul pentru democrație și lege”, mai comentează Drulă.

