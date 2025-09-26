A fost lansată Harta muzeelor din București, în format tipărit și online, cu 64 de instituții culturale, inclusiv unele mai puțin cunoscute / Program, adrese, date de contact de la Muzeul Recordurilor Românești, Muzeul Hărților sau Muzeul Micul Paris

Capitala primește pentru prima dată o hartă centralizată dedicată muzeelor și caselor memoriale, ce reunește peste 60 de instituții culturale. Aceasta va fi disponibilă atât în format tipărit, cât și online, pe

hartamuzeelor.ro, și își propune să devină un instrument util, accesibil și prietenos pentru toți cei care doresc să descopere bogăția patrimoniului cultural al orașului, transmite București FM preluat de Rador.

Proiectul, realizat de Weekend Sessions, este gândit ca un cadou pentru București și pentru comunitatea sa, menit să transforme vizitele la muzeu dintr-o experiență ocazională într-un obicei firesc și plăcut.

Aplicația, harta în format tipărit și site-ul hartamuzeelor.ro au fost lansatate vineri la ArCuB – Hanul Gabroveni. Harta le permite utilizatorilor să exploreze muzeele din Bucureşti, să localizeze instituţiile din apropiere, să consulte programul de vizitare şi să îşi planifice traseele culturale.

Nu toate muzeele sau casele memoriale au posibilitea de se promova individual, așa că această platformă le vine în ajutor, în egală măsură, a precizat Silvia Floareş, fondatoarea Weekend Sessions.

La realizarea „Hărţii muzeelor din Bucureşti” au lucrat cinci oameni, timp de aproape trei luni, dar este rodul unei experiențe cumulate în 4 ani, în care această echipă a realizat diferite evenimente în aceste spații.

Printre cele 64 de instituţii culturale care se regăsesc în „Harta muzeelor din Bucureşti”, alături de cele mai cunoscute – Muzeul Național de Artă al României, Muzeul Național de Istorie sau Muzeul Național al Satului ”Dimitrie Gusti” -, se află Muzeul Recordurilor Româneşti, Muzeul Fotbalului, Muzeul Copiilor, Muzeul Micul Paris, Casa Ceauşescu, Muzeul Ciocolatei, Galeria de costume pentru teatru Doina Levintza, Muzeul Simțurilor.

„În majoritatea obiectivelor culturale prezente pe hartă sunt muzeele şi casele memoriale care pot fi vizitate şi veţi găsi acolo şi programul, şi adresele, şi datele de contact – dacă au social media, dacă au site, veţi găsi centralizat tot. Sunt şi câteva obiective care sunt temporar inactive dar, dacă aveţi un pic de răbdare, se vor redeschide. În timp se vor adăuga şi altele. Aș vrea să subliniez că este o iniţiativă independentă şi oricine ne poate scrie pe [email protected] pentru a semnaliza modificări”, a precizat Silvia Floareş.

Mihaela Păun, directoarea ArCuB, a subliniat importanța și mai ales necesitatea acestui instrument nu doar pentru vizitatori, ci și pentru reprezentanții instituțiilor incluse pe hartă, care pot afla rapid, dintr-un singur loc, despre evenimentele organizate de colegii lor.