Jucători ai naţionalei Malaysiei, suspendaţi după ce au folosit documente falsificate pentru a juca în calificările pentru Cupa Asiei împotriva Vietnamului

Facundo Garces, de la Deportivo Alaves, se numără printre cei şapte jucători suspendaţi pentru un an de FIFA, vineri, după ce forul mondial a descoperit că au fost folosite documente falsificate pentru ca aceştia să poată juca în meciul de calificare pentru Cupa Asiei, dintre Malaysia şi Vietnam, relatează Reuters, transmite News.ro.

Comisia de Disciplină a FIFA a precizat că jucătorii respectivi, Garces, Gabriel Arrocha (Unionistas de Salamanca), Rodrigo Holgado (America de Cali), Imanol Machuca (Velez Sarsfield), Joao Figueiredo, Jon Irazabal şi Hector Hevel (toţi de la Johor Darul Ta’zim), au fost sancţionaţi cu o suspendare de 12 luni din toate activităţile legate de fotbal.

FIFA a declarat că FAM a trimis cereri de eligibilitate către forul mondial de fotbal şi a folosit documente falsificate pentru a-i putea alinia pe cei şapte jucători, încălcând articolul 22 din Codul disciplinar al FIFA, care se referă la falsificare şi contrafacere.

Toţi cei şapte jucători au jucat în victoria Malaysiei cu 4-0 împotriva Vietnamului în runda a treia a calificărilor pentru Cupa Asiei 2027, la 10 iunie, după care FIFA a primit o plângere cu privire la eligibilitatea mai multor jucători.

Figueiredo şi Holgado au marcat amândoi în victoria Malaysiei. Garces a jucat în toate meciurile din acest sezon pentru Alaves, care ocupă locul 10 în LaLiga.

FIFA a dispus, de asemenea, ca FAM să plătească o amendă de 350.000 de franci elveţieni (438.651 dolari), iar jucătorii au fost amendaţi cu câte 2.000 de franci elveţieni.