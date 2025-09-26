Cristian Diaconescu: Federaţia Rusă ştie că nu se poate confrunta, cu şanse de succes, cu Alianţa Nord-Atlantică şi atunci testează solidaritatea NATO în legătură cu statele de frontieră

Consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu a declarat, vineri, că Federaţia Rusă ştie un lucru şi anume că militar nu se poate confrunta cu şanse de succes cu Alianţa Nord-Atlantică, şi atunci testează solidaritatea Alianţei în legătură cu statele de frontieră, referindu-se la provocările din ultima vreme venite dinspre Rusia, în spaţiul aerian al mai multor state membre NATO. El a mai precizat că evaluarea este că astfel de gesturi vor continua, transmite News.ro.

”Pentru cine cunoaşte practica asertivă a Federaţiei Ruse, politica de a escalada pentru ca, eventual, cu un ascendent, să se ajungă la dezescaladare la masa negocierii, este o variantă de lucru nu numai militară, ci şi diplomatică. Federaţia Rusă ştie un lucru şi anume că militar nu se poate confrunta cu şanse de succes cu Alianţa Nord-Atlantică, şi atunci testează solidaritatea Alianţei Nord-Atlantice în legătură cu statele de frontieră. Deci frontiera nord-sud, pe zona estică, reprezintă, în acest moment, ţinta Federaţiei Ruse, cu variate modalităţi de acţiune”, a spus consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu, la Digi24.

El a precizat că nu este vorba de un război hibrid ci sunt scenarii hibride, pentru că blocarea unui aeroport sau o politică de manipulare-influenţare în cee ace priveşte un proces electoral, sunt variate teme care ar urma să creeze vulnerabilităţi în statele, mai ales cele de frontieră, privind activităţile normale, de la desfăşurarea comerţului până la democraţia alegerii prin vot. ”Din acest punct de vedere, da, evaluarea este că astfel de gesturi vor continua”, a adăugat Diaconescu. Potrivit consilierului prezidenţial, răspunsul comun al Alianţei există ”Santinele estică reprezintă proiecte care se vor concretiza în cel mai scurt timp şi aici vorbesc de zile sau săptămâni. Mai mult decât atât, după cum se ştie, inclusiv în Federaţia Rusă, proiecţia forţei militare a Alianţei Nord-Atlantice, convenită încă din 2014-2016, a însemnat constituirea a două componente, descurajare şi apărare. Astăzi, Federaţia Rusă trebuie să fie convinsă că aceste proiecte sunt mai mult decât decizii ale Alianţei Nord-Atlantice, reprezintă variante strategice pe care, mai ales statele de frontieră, le acceptă şi se organizează”, a afirmat Cristian Diaconescu.