Mark Rutte consider că NATO nu îşi poate permite să doboare drone cu rachete scumpe: Nu este sustenabil să dobori drone care costă o mie sau două mii de dolari cu rachete care costă poate un milion de dolari

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Armatele occidentale nu pot continua să doboare dronele care se apropie cu rachete scumpe, a declarat joi secretarul general al NATO, Mark Rutte, adăugând că NATO învaţă rapid de la Ucraina cum să contracareze dronele ruseşti, relatează Bloomberg, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Nu este sustenabil să dobori drone care costă o mie sau două mii de dolari cu rachete care te costă poate jumătate de milion sau un milion de dolari”, a declarat Rutte într-un interviu acordat Bloomberg Television. „Toţi dezvoltăm rapid tehnologiile şi învăţăm de la ucraineni”, a adăugat el.

Efortul are scopul de a asigura că „pe lângă modalitatea mai tradiţională de a face faţă acestei situaţii, avem la dispoziţie această tehnologie de interceptare”, a declarat Rutte.

Ţările NATO s-au confruntat în ultimele zile cu o serie de încălcări ale spaţiului aerian de către avioane şi drone ruseşti, incidente care au pus la încercare credibilitatea alianţei într-un mod fără precedent, în contextul în care Moscova îşi intensifică atacurile asupra infrastructurii civile a Ucrainei.

În ultimele zile, aliaţii au avut opinii publice divergente cu privire la ce trebuie făcut în cazul avioanelor ruseşti care intră în spaţiul aerian al NATO: să fie doborâte sau nu. Însă, în cadrul unei reuniuni tensionate care a avut loc la Moscova, diplomaţii europeni au avertizat Kremlinul săptămâna aceasta că NATO este gata să răspundă cu toată forţa la noi încălcări ale spaţiului său aerian, inclusiv prin doborârea avioanelor ruseşti, a relatat Bloomberg.

Rutte a refuzat să comenteze aceste informaţii, dar el a calificat recentele incursiuni ale dronelor în Danemarca drept „foarte îngrijorătoare”. Guvernul de acolo investighează o posibilă implicare a Rusiei.

Oficialii ruşi au negat că avioanele lor au încălcat spaţiul aerian estonian şi au insistat că nu încearcă să testeze NATO. Ei au mai spus că incidentul în care aproape 20 de drone au încălcat spaţiul aerian al Poloniei a fost o eroare.

Rutte a mai spus în interviul pentru Bloomberg că preşedintele Donald Trump a fost providenţial pentru alianţă, având în vedere presiunea pe care a exercitat-o asupra statelor membre pentru a creşte cheltuielile militare la 5 la sută din PIB.

„Am întotdeauna încredere în NATO, dar cred că venirea la putere a preşedintelui Trump a ajutat cu adevărat”, a declarat Rutte. El a mai declarat că obiectivul actual este de a exercita o nouă presiune asupra preşedintelui Vladimir Putin pentru ca acesta să vină la masa negocierilor. „Sunt încrezător că vom ajunge acolo”, a transmis secretarul general al NATO. „Eforturile preşedintelui (Trump) sunt extrem de importante”, a subliniat el.