Cristian Diaconescu, despre parteneriatul între România şi Ucraina, pentru producerea de drone: România va avea mai multe parteneriate. Intrăm în programul SAFE. Urmează o regândire a întregului concept de securitate naţională

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu a declarat, vineri, despre parteneriatul între România şi Ucraina, pentru producerea de drone, că România va avea mai multe parteneriate, pentru că intrăm în programul SAFE, iar ţara noastră va adopta proiecte care ţin, în primul rând, de apărarea naţională. El a mai spus că urmează o regândire a întregului concept privind Strategia de securitate naţională, şi după aprobarea în Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, această strategie se trimite în Parlament, pentru dezbatere, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Suntem în proces de negociere internă privind constructul Strategiei de securitate naţională, în condiţiile speciale prin care trecem. Ca şi parcurs, instituţiile statului ne-au transmis la Administraţia Prezidenţială puncte de vedere în legătură cu vulnerabilităţi, ameninţări, aspecte care ţin de variantele de răspuns, pentru că sunt extrem de complexe elementele care se cuprind într-o strategie de securitate naţională şi nu este vorba numai de domeniul militar. Am avut o consultare şi sunt profund recunoscător reprezentanţilor universităţilor, oameni cu poziţionare extrem de interesantă, inclusiv publică, privind acest domeniu a securităţii naţionale. Urmează o regândire a întregului concept şi după aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, această strategie se trimite în Parlament, pentru o dezbatere. După aceea Parlamentul votează proiectul de strategie, după care devine operational”, a spus consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu, la Digi24.

El a precizat că, alături de astfel de strategie, după ce aceasta se adoptă, urmează şi un plan de implementare. ”Temele care se abordează, o să spun cât se poate de clar, nu rămân la nivel teoretic, devin linii de mandaj şi de mesaj, pentru toate instituţiile care au legătură cu această strategie”, a subliniat el. Despre informaţia privind un parteneriat între România şi Ucraina, pentru producerea de drone, Cristian Diaconescu a spus: ”România va avea mai multe parteneriate. Intrăm în programul SAFE, după cum se ştie, România va adopta proiecte care ţin, în primul rând, de apărarea naţională şi, în al doilea rând, evident, de garanţiile de securitate la nivel regional, mai ales în cee ace priveşte Ucraina. Evident, din acest punct de vedere, decizia, aşa cum în acest moment este conturată, ţine de un grup de lucru din zona primului ministru şi, evident, în momentul în care se vor stabili proiectele, vor fi trecute prin CSAT şi vor deveni operaţionale”, a subliniat el.