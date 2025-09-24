Pompierii intervin în nordul Italiei, în urma unor furtuni şi ploi puternice care au provocat alunecări de teren / Case şi străzi inundate, maşini abandonate / 300 de copii blocaţi în şcoli la Milano, evacuaţi cu un vehicul amfibie

Pompieri acţionau împotriva consecinţelor unor ploi puternice care au afectat nordul Italiei, unde furtuni au provocat inundaţii şi alunecări de teren în regiuni plasate în alertă meteorologică maximă, transmite News.ro.

Imagini surprindeau marţi pompieri în timpul unor operaţiuni de salvare, case şi străzi inundate şi maşini abandonate.

În Como, străzi şi pieţe au fost inundate şi acoperite cu noroi, care au blocat drumuri provinciale.

O închidere preventivă a unor drumuri a fost decisă de teama unor noi alunecări de teren.

Locuitori din Cabiate, în provincia Cuomo, şi din oraşe vecine au fost salvaţi cu elicopterul de la etajele superioare ale caselor.

Operaţiuni de salvare au avut loc în numeroase locuri.

Căutări aveau loc la Spigno Moderato, în regiunea Alessandria, în Piemont, ale unei germane dată dispărută luni în pârâul Valla. Ele se concentrau asupra unui baraj situat în zonă.

Marţi, 27 de pompieri erau desfăşuraţi pe teren, asistaţi de drone şi elicoptere.

La Meda, în Brianza, pompieri au salvat o mamă şi pe fiica sa, blocate în casa lor inundată. Ele au fost duse cu elicopterul către un loc sigur.

La Milano, aproximativ 300 de copii au fost blocaţi în şcoli, în cartierul Niguarda. Ei au fost evacuaţi cu un vehicul amfibie.

Pompieri au degajat un pasaj subteran feroviar pe via Santa Marta. La intervenţie au fost folosite utilaje grele în vederea scoterii noroiului şi resturilor din pasajul subteran cu pereţi de piatră.