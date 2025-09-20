G4Media.ro
Trump: Încălcarea spaţiului aerian al Estoniei „ar putea genera mari probleme"

Donald Trump prezintă modelul ales pentru Golden Dome
Credit foto: RS/MPI / Capital pictures / Profimedia

Trump: Încălcarea spaţiului aerian al Estoniei „ar putea genera mari probleme”

Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că încălcarea spaţiului aerian al Estoniei de către Rusia ar putea cauza „mari probleme”. În cadrul unei declaraţii făcute în Biroul Oval, preşedintele SUA a afirmat că „va analiza” rapoartele cu privire la acest incident, relatează SkyNews, transmite News.ro.

„Vor să mă informeze în scurt timp, aşa că vă voi comunica detalii în seara aceasta sau mâine”, le-a spus el jurnaliştilor.

Întrebat despre părerea sa cu privire la această situaţie, Trump a răspuns: „Ei bine, nu îmi place. Nu îmi place când se întâmplă astfel de lucruri. Ar putea fi o problemă gravă”.

