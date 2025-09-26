Dmitri Peskov: Declaraţiile cu privire la necesitatea doborârii avioanelor ruseşti sunt cel puţin imprudente, iresponsabile şi au consecinţe periculoase

Kremlinul a calificat vineri drept „periculoasă” şi „iresponsabilă” ideea doborârii avioanelor ruseşti în cazul încălcării spaţiului aerian al ţărilor NATO, invocată cu câteva zile mai devreme de preşedintele american Donald Trump, relatează AFP.

Într-un interviu acordat televiziunii de stat ruse, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a criticat „declaraţiile iresponsabile cu privire la necesitatea doborârii avioanelor ruseşti, care sunt, cel puţin, imprudente, iresponsabile şi au consecinţe periculoase”.

Donald Trump a declarat marţi că ţările NATO ar trebui să doboare avioanele ruseşti care le încalcă spaţiul aerian, după trei incursiuni ale dronelor sau avioanelor de luptă ruseşti pe teritoriul Alianţei în mai puţin de două săptămâni.

NATO a avertizat Moscova că „escaladarea” trebuie să înceteze şi a asigurat că este gata să se apere prin toate mijloacele, fără a menţiona ideea de a doborî avioanele.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a afirmat miercuri că ţările NATO trebuie să-şi „intensifice” răspunsul în cazul „noilor provocări din partea Rusiei, în special în spaţiul aerian al Europei de Est”. El a adăugat însă: „Nu vom deschide focul”.

Săptămâna trecută, NATO a declarat că a interceptat trei avioane ruseşti MiG-31 care au intrat în spaţiul aerian al Estoniei.

Dmitri Peskov a respins din nou acuzaţiile vineri. „Nu a fost prezentată nicio dovadă”, a subliniat el.

Cu toate acestea, UE doreşte să-şi consolideze securitatea cu un zid anti-drone, pe care zece ţări, dintre care mai multe au fost victime ale incursiunilor, îl consideră acum „o prioritate”.