Putin ameninţă OSCE cu retragerea Rusiei din biroul de observare a alegerilor, după ce observatori ruşi nu au fost invitaţi la alegerile legislative din Republica Moldova

Rusia s-ar putea retrage din Biroul pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului (ODIHR) al OSCE, a ameninţat vineri preşedintele rus Vladimir Putin în cadrul unei întâlniri cu şefa Comisiei Electorale Centrale (CEC) din Federaţia Rusă, Ella Pamfilova, relatează agenția de știri EFE, citată de Agerpres.

„Voi aborda acest subiect cu Ministerul Afacerilor Externe şi cu parlamentarii ambelor camere ale legislativului” federal, a declarat Putin, potrivit agenţiei TASS.

Astfel, Putin a sprijinit-o în demersul său pe şefa Comisiei electorale ruse, autoarea acestei iniţiative, după ce observatori ruşi nu au fost invitaţi la alegerile legislative din Republica Moldova, ale căror autorităţi acuză Moscova de ingerinţă.

„Aveţi dreptate, această situaţie este absurdă, deoarece noi oferim toate oportunităţile, iar de cealaltă parte nu se întâmplă acelaşi lucru. Vom analiza ce putem face în această privinţă”, a spus el.

Observatorii ODIHR, care au criticat mereu lipsa de transparenţă a proceselor electorale din Rusia, nu mai acoperă alegerile parlamentare din Federaţia Rusă din 2016 din cauza restricţiilor impuse de autorităţile ruse.

„De ce avem nevoie de ei? Pentru ce plătim o cotizaţie? Nu ne apără deloc drepturile”, a afirmat Pamfilova, care a calificat ODIHR drept organizaţie „absolut închisă şi nedemocratică”.

În acest sens, şeful Comisiei pentru afaceri internaţionale din Duma de Stat (camera inferioară a parlamentului rus), Leonid Sluţki, a apreciat că o astfel de decizie era demult aşteptată.

„Odată cu agravarea antagonismului geopolitic şi a războiului hibrid declanşat de Occidentul colectiv, situaţia s-a înrăutăţit (…) ODIHR s-a discreditat. Şi nu o singură dată”, a declarat Leonid Sluţki.

Din cauza refuzului Republicii Moldova de a accepta observatori electorali ruşi, Ministerul de Externe de la Moscova a solicitat săptămâna aceasta OSCE să se pronunţe.

La rândul său, Pamfilova i-a prezentat lui Putin, la Kremlin, un raport privind alegerile municipale şi regionale desfăşurate în septembrie, în cadrul cărora au fost aleşi, printre alţii, peste 1.000 de candidaţi care au participat la campania militară în Ucraina.

Referitor la alegerile legislative din 2026, ea a anunţat că 12 partide vor putea participa fără a fi nevoie să strângă semnături, singurul partid de opoziţie fiind formaţiunea liberală Iabloko.

În ultimii ani, Ministerul Justiţiei din Rusia a respins toate încercările opoziţiei faţă de Kremlin de a înregistra partide politice.

Vladimir Putin, care a fost reales în 2024 pentru un nou mandat de şase ani, a subliniat că, în condiţiile actuale, „stabilitatea politică, soliditatea sistemului nostru politic şi situaţia politică internă sunt de două, de trei ori mai importante”.