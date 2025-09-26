Finlanda îndeamnă SUA să păstreze echipamentele militare cheie în Europa / Președintele Alexander Stubb: Suntem capabili să-l interpretăm pe Zelenski pentru Trump și pe Trump pentru Zelenski

Pentagonul american ar trebui să păstreze echipamentele militare cheie în Europa pentru a descuraja Rusia, chiar dacă Washingtonul se pregătește să reducă numărul trupelor staționate pe continent, a declarat joi președintele Finlandei, Alexander Stubb, pentru Politico.

Vorbind la Consulatul finlandez din New York, Alexander Stubb a spus că „nu este prea îngrijorat” de rezultatul revizuirii în curs a activelor strategice ale SUA din întreaga lume, ale cărei rezultate sunt așteptate să fie dezvăluite în următoarele săptămâni. „Cred că va exista o ușoară schimbare către Indo-Pacific și acest lucru este de înțeles”, a spus Stubb, referindu-se la discuțiile privind posibila mutare a trupelor și echipamentelor militare americane din Europa în regiunea Indo-Pacific. „În ceea ce privește numărul de trupe, probabil că vor exista unele discuții pe această temă, dar în acest stadiu nu sunt prea îngrijorat. Este în interesul strategic al Statelor Unite și foarte rentabil” să mențină forțele americane în Europa.

El a adăugat: „Sunt sigur că va exista o reducere, dar nu știm cu cât”.

În timp ce unii politicieni americani au cerut reducerea numărului de soldați americani, Pentagonul nu și-a dezvăluit încă planurile. Oficialii din țările vecine Rusiei – care a încălcat în repetate rânduri spațiul aerian european în ultimele zile – se pregătesc pentru reduceri iminente, președintele estonian Alar Karis declarând pentru Politico, la începutul acestei luni, că țările din prima linie trebuie să se pregătească pentru această posibilitate.

Principala preocupare a aliaților europeni din NATO, potrivit lui Stubb, era ca SUA să continue să păstreze „echipamente esențiale”, precum „transportoare aeriene” și radare, pe continent. În prezent, SUA au între 70.000 și 90.000 de soldați staționați în Europa – un număr care a crescut sub fostul președinte Joe Biden după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia.

În Finlanda — a cărei graniță cu Rusia are o lungime de peste 1.300 de kilometri — președintele este responsabil de politica externă și este, totodată, comandantul suprem al forțelor armate. În această calitate, Stubb a jucat un rol important în discuțiile cu președintele american Donald Trump despre războiul din Ucraina, inclusiv în timpul unei partide de golf în luna martie.

Această ieșire a fost considerată ca fiind un factor care a contribuit la schimbarea perspectivei lui Trump asupra Ucrainei, deoarece la scurt timp după aceea, acesta a început să vorbească și să posteze mai critic despre Vladimir Putin și rolul Rusiei în lume — deși Stubb a fost categoric în a nu-și asuma prea mult meritul pentru influențarea președintelui american.

„În niciun caz nu vreau să-mi exagerez propriul rol”, a spus Stubb.. „Cred că Europa și Statele Unite colaborează bine sub Trump – mult mai bine decât în 2016. Există o cooperare profundă, în special cu marile puteri: Franța, Marea Britanie, Germania și Italia. Și apoi vreau să subliniez că președintele Trump are relații strânse cu secretarul general [al NATO] Mark Rutte și cu președinta Comisiei [Europene] Ursula von der Leyen.” El a adăugat: „Dialogul nostru cu președintele este deschis și sincer. Suntem capabili să-l interpretăm pe Zelenski pentru Trump și pe Trump pentru Zelenski. Aș spune că cei doi se află într-o poziție favorabilă”.

O postare recentă a lui Trump pe Truth Social, în care scria că Ucraina ar putea recuceri tot teritoriul pierdut în fața Rusiei în trei ani de război, a fost un „punct de cotitură” în ceea ce privește poziția actuală a președintelui față de război, a spus Stubb.

Și, deși unii lideri ai UE și-au exprimat scepticismul cu privire la profunzimea schimbării aparente a președintelui în ceea ce privește Ucraina – președintele polonez Donald Tusk afirmând că este o modalitate de a transfera întreaga responsabilitate pentru război către Europa –, Stubb a respins această idee.

„Am auzit teoria că aceasta a fost o ieșire din impas” în ceea ce privește sprijinul SUA pentru Ucraina, a spus el. „Nu sunt de acord cu această teorie. Toate indiciile pe care le avem arată că președintele Trump este foarte serios… Cred că președintele Trump este pe bună dreptate dezamăgit de președintele Putin… ceea ce nu lasă loc de interpretări.”

După ce Europa a adoptat cea de-a 19-a rundă de sancțiuni împotriva Rusiei, Stubb a spus că efectul combinat are un impact major asupra economiei Rusiei. „Au epuizat rezervele. Inflația și ratele dobânzilor sunt ambele peste 20%. Rata de creștere este zero sau negativă. Și vor trebui să mărească impozitele. Deci Rusia vede prețul economic al războiului”, a spus el.

Cu toate acestea, pentru a convinge Rusia să accepte un armistițiu, „va trebui să schimbăm strategia lui Putin”, făcându-l să înțeleagă că suntem „uniți și fermi în sprijinul Ucrainei”.