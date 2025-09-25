G4Media.ro
Eugen Tomac, despre scenariul ca la Chişinău să existe o majoritate clară…

Președintele PMP Eugen Tomac a votat pentru turul doi al alegerilor prezidentiale
Sursa foto: Facebook / Eugen Tomac

Eugen Tomac, despre scenariul ca la Chişinău să existe o majoritate clară pro-rusă: În secunda doi, Putin va transforma Republica Moldova într-un poligon, într-un instrument prin care va încerca să-şi utilizeze toate opţiunile militare pe care le are

Europaramentarul PMP Eugen Tomac a declarat, joi, despre scenariul ca la Chişinău să existe o majoritate clară pro-rusă, în urma alegerilor din acest weekend, că în secunda doi, Vladimir Putin va transforma Republica Moldova într-un poligon, într-un instrument prin care va încerca să-şi utilizeze toate opţiunile militare pe care le are, transmite News.ro.

”Rusia nu pentru prima dată interferează în alegerile de Republica Moldova, Putin, personal, s-a implicat mai multe ori în ultimii 20 de ani. Însă miza e cu totul alta în momentul de faţă, pentru că avem o criză de securitate fără precedent după cel de-al doilea război Mondial, şi aici mă refer la agresiunea rusă din Ucraina, şi evident că Republica Moldova are un nou statut, este stat candidat la Uniunea Europeană, un stat care şi-a asumat, prin modificarea Constituţiei, să ducă mai departe procesul de integrare europeană şi, în momentul de faţă, miza este fără precedent, pentru că Rusia, la rându-i, a aruncat în această bătălie electorală cele mai sofisticate instrumente, pentru a încerca să influenţeze cetăţenii, iar pe cei care nu îi convinge, prin propagandă, să-i corupă”, a declarat Eugen Tomac, în emisiunea România Politică de la Prima News.

Potrivit europarlamentarului PMP, ”cel mai optimist scenariu este să se întâmple ceea ce ar fi firesc, şi anume ca cetăţenii Republicii Moldova să valideze o majoritate parlamentară pro-europeană”.

”Cel mai dificil scenariu ar fi să asistăm la un rezultat care să fie contestat şi, evident, acest rezultat să genereze haos, care ar însemna abandonarea, până la urmă, a întregului proces de integrare europeană şi ar pune Republica Moldova într-o zonă gri. Mai grav este, însă, ca să fiu consecvent cu această poziţie legată de scenarii, ca în Parlamentul de la Chişinău să existe o majoritate clară pro-rusă, pentru că, în secunda doi, Putin va transforma Republica Moldova într-un poligon, într-un instrument prin care va încerca să-şi utilizeze toate opţiunile militare pe care le are”, a precizat el.

”Să nu uităm, în Regiunea separatistă Transnistreană, din Republica Moldova, de peste 33 de ani, există prezenţă militară ilegală a Federaţiei Ruse. Acolo avem armament de peste 20 de tone, discutăm de muniţie care poate fi oricând utilizată în conflictul militar din Ucraina şi, practic, am avea o criză de securitate mult mai complicată, care, evident, afectează în mod direct şi România”, a subliniat Tomac.

