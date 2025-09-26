G4Media.ro
Zelenski i-a cerut lui Trump rachete de croazieră Tomahawk

Rachetă Tomahawk
Wikipedia, US Navy

În timpul unei întâlniri cu președintele SUA Donald Trump, în marja Adunării Generale a ONU de la New York, Volodimir Zelenski a solicitat rachete de croazieră Tomahawk, transmite The Telegraph, citat de BBC.

Într-un interviu acordat Axios a doua zi după întâlnirea cu Trump, Zelenski a declarat că i-a cerut președintelui SUA un lucru de care Kievul are nevoie.

„Ce anume, ce lucru specific, nu o postare pe TruthSocial, pe care Trump l-ar putea furniza, aveți nevoie pentru a câștiga pe câmpul de luptă?”, l-a întrebat jurnalistul Barak Ravid pe Zelensky.

„Cred că președintele Trump știe. I-am spus ieri ce avem nevoie”, a răspuns Zelenski.

„Mai exact?”, a întrebat Ravid.

„Nu voi spune ce anume, dar voi spune că el a răspuns: «Vom lucra la asta»”, a spus președintele ucrainean. Jurnalistul l-a întrebat dacă se referă la un sistem de arme.

„Da. Apropo, avem nevoie de el, dar asta nu înseamnă că îl vom folosi dacă îl vom avea”, a explicat Zelenski. El a adăugat că prezența acestui sistem nenumit ar contribui la aducerea lui Putin la masa negocierilor.

Rachetele de croazieră Tomahawk au o rază de acțiune de până la 2.500 km. Forțele armate ucrainene utilizează în prezent rachete ATACMS, dar raza lor de acțiune nu depășește 300 km.

La jumătatea lunii iulie, editorialistul Washington Post, David Ignatius, a scris că Trump ia în considerare furnizarea de rachete Tomahawk Ucrainei ca mijloc de a exercita presiune asupra Rusiei.

