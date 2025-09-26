Un stat palestinian ar fi un „suicid naţional” pentru Israel, declară premierul Benjamin Netanyahu la ONU

Crearea unui stat palestinian ar fi un „suicid naţional” pentru Israel, a avertizat vineri de la tribuna ONU premierul israelian Benjamin Netanyahu, criticând ţările occidentul şi promiţând „să termine treaba” împotriva Hamas în Fâşia Gaza, relatează AFP, transmite Agerpres.

Într-un discurs pe un ton ofensiv şi rămânând ferm pe poziţiile sale, liderul israelian a respins acuzaţiile de „genocid” în Fâşia Gaza şi a criticat cu virulenţă ţările occidentale, între care Franţa, care au recunoscut în această săptămână Statul Palestina.

Aceste ţări au „cedat” în faţa Hamas, dovedind că „merită să ucizi evrei”, a spus el.

„Iată un alt mesaj pentru liderii occidentali: Israelul nu vă va permite să ne impuneţi un stat terorist. Noi nu vom comite un suicid naţional pentru că voi nu aveţi curajul să faceţi faţă media ostile şi mulţimilor antisemite care cer sângele Israelului”, a declarat Netanyahu, denunţând criticile vizând acţiunile Israelului în Gaza drept „minciuni antisemite”.

Cu ocazia unui summit organizat luni de Franţa şi Arabia Saudită asupra viitorului soluţiei cu două state, palestinian şi israelian, care convieţuiesc alături în pace şi securitate, circa 10 ţări, între care Franţa, Regatul Unit, Canada şi Australia, au recunoscut oficial Statul Palestina, provocând furia Israelului.

Premierul israelian, sosit în ajun la New York şi care urmează să se deplaseze şi la Washington, a asigurat că a dispus instalarea unor difuzoare în Fâşia Gaza pentru ca ostaticii, aflaţi în continuare în captivitatea Hamas, să-i audă discursul de la tribuna ONU.

Adresându-se ostaticilor, premierul a spus mai întâi în idiş, iar apoi în engleză: „Noi nu v-am uitat, nici măcar o secundă. Poporul Israelului este cu voi. Nu ne vom găsi liniştea până când nu veţi reveni toţi acasă”.

Discursul său a început în aplauzele susţinătorilor săi invitaţi în sală şi în huiduielile unor delegaţi care au părăsit incinta Adunării Generale a ONU.

De acum, Israelul „vrea să-şi termine treaba” împotriva Hamas „cât mai repede posibil” într-o Fâşie Gaza devastată de aproape doi ani de război, a spus el.

Salutând sprijinul preşedintelui american, Donald Trump, liderul israelian nu s-a referit la viitorul Cisiordaniei.

În timp ce guvernul său afirmă că vrea să extindă colonizarea israeliană în Cisiordania, preşedintele american a avertizat joi că nu va permite Israelului să anexeze acest teritoriu.

„Nu voi permite Israelului să anexeze Cisiordania.Nu, nu o voi permite. Asta nu se va întâmpla”, a declarat Donald Trump, după spusese că a avut o convorbire telefonică cu Netanyahu.

Dicursul lui Netanyahu a intervenit într-un moment în care speranţele de pace se concentrează pe un nou plan prezentat în această săptămână de Donald Trump ţărilor arabe şi musulmane.

„Cred că avem un acord”, a asigurat vineri Donald Trump. „Acesta va fi un acord care va readuce ostaticii. Va fi un acord care va pune capăt războiului”, a promis preşedintele american.

În acelaşi timp, premierul israelian a respins acuzaţiile de „genocid” în Fâşia Gaza, asigurând că populaţia din enclava palestiniană are acces la hrană şi acuzând numeroase ţări că ar fi „cedat” în faţa Hamas.

Netanyahu a denunţat în faţa Adunării Generale a ONU un război politic şi juridic împotriva Israelului şi i-a criticat pe „liderii slabi şi neputinicioşi” care îl susţin.

„Luaţi de bune acuzaţiile false de genocid, Israelul este acuzat că ia drept ţintă civili, dar nimic nu este mai puţin adevărat”, a asigurat el, subliniind că Israelul ia măsuri pentru a evita victimele civile şi asigurând că nu înfometează populaţia.

„Hamas utilizează civilii drept scuturi umane şi ca accesoriu pentru războiul lor de propagandă dezgustătoare împotriva Israelului, propagandă pe care canalele media europene o înghit pe nemestecate”, a adăugat el, denunţând de asemenea faptul că numeroase ţări au „cedat” în faţa Hamas recunoscând statul Palestina. Israelul a „zdrobit cea mai mare parte a maşinăriei teroriste a Hamas” în Fâşia Gaza, a asigurat premierul israelian.